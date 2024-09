La hostelería de Vigo, sobre la petición de Bruselas de prohibir fumar: "No pueden sancionarnos a nosotros"

La hostelería de Vigo dice estar "harta" de la implantación de nuevas normas que "castigan a los hosteleros por las actitudes de los clientes". César Ballesteros, presidente de la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra, Feprotur, indica que la última recomendación de la Comisión Europea "se suma a este octubre negro que viviremos los hosteleros españoles".

Para Ballesteros, el error de esta normativa radica en que "los sancionados seremos nosotros, los hosteleros, no los clientes que estén fumando: ¿con qué autoridad le voy a decir yo a alguien que no fume en mi terraza? Si quieren que se aplique la norma tienen que darnos facilidad para hacerlo". Además, asegura que esta normativa no impedirá que las nuevas generaciones empiecen a fumar, "pero si educamos a los jóvenes para que no fumen conseguiremos que se erradique el consumo de tabaco; los que ya fuman no van a dejar de hacerlo sino que lo harán en otros sitios".

La recomendación de Bruselas, además, no impide que se fume a escasos metros de las terrazas de los bares, por lo que los hosteleros lamentan que únicamente se penalice "a los de siempre" y no se haga hincapié en el verdadero problema.