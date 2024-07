Alejandro Jato: "En Vigo hay opciones para formarse como actor, pero no tantas para ver teatro"

Al contrario de lo que les ocurre a muchos actores -que no siempre reciben la confianza de su familia cuando confiesan que quieren dedicarse a una profesión tan apasionante como inestable-, a Alejandro Jato (Vigo, 2 de abril de 1994) fue su propia madre la que le impulsó a subirse a las tablas y a ponerse frente a las cámaras.

Tras formarse en diferentes escuelas de la ciudad olívica, este joven actor se marchó, con 18 años, a Madrid. Desde la capital, pero sin perder de vista su Vigo natal, Alejandro se ha ido labrando su carrera como intérprete y ya atesora papeles en series tan pegadas a la sociedad española como "Vivir sin permiso" o "Servir y proteger". También pasó por el audiovisual gallego con "Serramoura", justo antes de embarcarse en "Bosé" -de SkyShowTime- o en "Todas las veces que nos enamoramos" -Netflix-.

Su primer protagonista le llegó a la hora de ponerse en la piel una de las grandes leyendas de la música en España de las décadas de los 70 y los 80: Camilo Sesto. "Camilo superstar" fue una miniserie de Atresplayer sobre el cantautor y productor español, que se produjo en 2023.

Este martes, durante la retransmisión del partido que midió a las selecciones española y francesa, TVE anunció la fecha de estreno de HIT, la serie en la que el vigués encarnará a un psicólogo. Se podrá ver en la cadena pública desde el 16 de julio.

¿En qué momento decidió que quería ser actor?

A mi madre le gustaba mucho esta profesión. Ella quería ser actriz cuando era pequeña y hacía mucho teatro. Cuando cumplí 14 años, me regaló por mi cumpleaños ir al Teatro García Barbón a ver la obra "Carnaval" y me encantó. Recuerdo que la gente se puso a aplaudir y yo pensé "¡Dios! ¡Yo quiero hacer ésto!". Empezamos a buscar escuelas, ella me acompañó por todo Vigo y me apunté a una pequeñita en la que se impartía teatro clásico por las tardes. Después ya fui a la municipal de Vigo, en el colegio monté un grupo con mis amigos... Y de ahí, hasta ahora.

Su madre fue determinante para su carrera.

Totalmente. Además, mi madre, ¡vamos! ¡Más ilusión que yo! A ver, cuando tuve que perder alguna clase por hacer pruebas y demás, pues siempre me decía que no perdiera el foco. Pero ella y toda mi familia siempre han apoyado mi trabajo. A mis padres también les gusta mucho el cine.

¿Un actor tiene en Vigo posibilidades para poder formarse?

Para poder formarse, sí. Cada vez hay más cosas. Hay varias escuelas, además de la municipal de teatro. Lo que está guay es que la ESAD de Galicia tiene sede en Vigo, en Navia. Creo que lo que no está tan bien es la oferta cultural de Vigo y las opciones para ver teatro y espectáculos. Pienso que la intención de recuperar el Teatro Cine Fraga es una buena noticia. Que haya teatros al final sirve de inspiración para los actores que se están formando. Yo recuerdo que el García Barbón tenía una programación increíble y ahí vi cosas muy buenas que me motivaron.

Alejandro Jato durante el rodaje de HIT. Federico Calvo G.

¿A qué años se fue a Madrid?

Con 18 años. Mis hermanos se habían ido ya para allí y yo pues, de una manera muy natural, me fui también. Empecé a estudiar interpretación en Corazza y, a la vez, hice ADE -Administración y Dirección de Empresas-. Pensaba, principalmente, en la manera de compaginar o complementar ambas carreras. En algún momento sí me interesó la producción o la gestión cultural, pero luego empecé a trabajar en interpretación y ya no seguí con ello.

¿Qué recuerda de sus inicios como actor?

Lo primero que hice fue un cortometraje con amigos. Era más diversión que otra cosa. Fue muy guay. Luego ya, cuando empecé más a nivel profesional, no tuve dudas: Me reafirmé en que me encantaba esto y en que quería seguir.

Entiendo que su explosión como actor fue en el 2017, cuando obtuvo sus primeros papeles en series destacadas.

Sí, en esa época empecé a trabajar, sobre todo, en teatro. Luego, en el audiovisual, recuerdo con mucho cariño las series por las que pasé, porque todas me aportaron mucho.

Camilo Sesto fue una figura musical clave en las décadas de los 70 y 80, cuando usted todavía no había nacido. ¿De qué manera se preparó para ponerse en su piel?

Yo siempre he sido bastante nostálgico y conocía esa época bastante bien. También lo eran mis amigos del colegio, no sé si por la influencia de las abuelas o qué, pero en mi clase siempre se escuchó a las folclóricas, a Nino Bravo, o a Camilo Sesto. ¡Éramos un poco viejóvenes! (se ríe). Por eso yo ya tenía referencias. De todas formas, lo que tratamos de hacer en la serie fue mostrar más el Camilo de los 70, más quién era él y no tanto su cara pública. Quizá no ese Camilo más excéntrico de los 80 y 90. Leí mucho sobre él, biografías, entrevistas... Hablamos con su familia. Le fui conociendo y fue un proceso muy bonito.

El próximo trabajo suyo que se dará a conocer será la serie HIT.

La grabamos antes de Camilo y se estrenará la próxima semana. Es una serie en la que cada temporada, salvo el protagonista, que es Daniel Grao, cambian las circunstancias, el elenco... Esta nueva bebe de las anteriores, pero se podría entender sin ellas.

Alejandro Jato junto a Daniel Grao. Federico Calvo G.

¿Cuál va a ser su papel?

La tercera temporada gira en torno a un centro de tratamiento de adicciones y de chavales, entre los que se encuentra el personaje de Daniel -quien encarna al protagonista-. Cada uno tiene una adicción asociada a un trastorno de la personalidad. Yo interpreto a Raúl, que es el conductor del grupo. Él asume una responsabilidad muy grande, pero va sufriendo dudas, crisis...

¿También se documentó con algún psicólogo para encarnar a este personaje?

Sí, contamos con un asesor que nos ayudó un montón. Necesitábamos actuar con la mayor veracidad posible porque la salud mental es un tema muy importante y que está a la orden del día.

¿Algún otro proyecto a la vista?

Sí, lo que pasa es que no nos dejan todavía decir nada. Pero estoy muy emocionado. Vamos a grabar durante varios meses en el País Vasco.

Que hayan surgido tantas plataformas de emisión, ¿ha repercutido positivamente a afianzar la profesión actoral, o continúa existiendo esa inestabilidad?

A ver, inestable es. Hay muchas más producciones y trabajo, ciertamente, pero también más gente. Quiero decir que hay más intérpretes que opciones de trabajo. De todas formas, cuando eliges este camino ya sabes lo que hay, aunque vivir el rechazo es difícil. Al hilo de ésto último, en HIT se habla de salud mental y es algo que yo tengo muy presente. La terapia es algo que ayuda mucho porque importante tener herramientas para la gestión emocional.

Alejandro Jato en un posado. Christian Carrillo

¿Hasta dónde le gustaría llegar en su carrera o cuál sería su visión de futuro?

Disfruto de todo y me gusta también mucho el teatro y el cine. Éste último todavía no lo he hecho, pero lo que comenzaré a grabar en noviembre será un peli y me apetece mucho. Me gustaría seguir haciendo proyectos que me ilusionen, incluidos los míos propios, y producir teatro.

¿Y algún personaje en concreto que querría interpretar?

Me encanta hacer personajes que me hagan salir de mí mismo, con los que no se me reconozca. Esa sensación la tuve cuando interpreté a Camilo. Es como ponerte un disfraz, algo de lo que disfrutaba mucho cuando era pequeño.