Seis planes en Vigo para este fin de semana: música, poesía, fiestas populares y mucho más

Este fin de semana no habrá ni un segundo para aburrirse en Vigo. Afortunadamente, la lluvia parece que abandonará la ciudad el jueves por la tarde y dará paso a unos días soleados con temperaturas agradables, que llegarán hasta los 25 grados e invitarán a salir a la calle para disfrutar, por ejemplo, del primer concierto de Castrelos de la temporada o del SeaFest.

La agenda de ocio y cultura viguesa sigue sumando verbenas populares, como las de Alcabre o Candeán de esta semana, y también habrá oportunidad de asistir a eventos muy originales, como un mercadillo de segunda mano con sabor mexicano o un recital poético "escondido" entre las calles del centro. Descubre todo lo que no te puedes perder en Vigo a continuación, en Treintayseis.

Vigo SeaFest

Imagen de la edición de 2019 del Vigo Seafest.

El festival de música y gastronomía centrado en los productos del mar Vigo SeaFest, organizado por la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (Arvi), comienza este jueves 11 de julio y llenará los jardines de Elduayen de diversión hasta el domingo. La cita alberga actividades para todos los gustos, desde conciertos, showcookings a actividades deportivas o divertidos talleres infantiles. Además, prácticamente todas las propuestas enmarcadas en el SeaFest son gratuitas.

La programación de actividades para niños, familias y público general arrancará mañana, viernes 12 de julio, y es necesario anotarse previamente en el caso de las actividades identificadas con un símbolo azul en forma de 'V' en el cartel, que puedes consultar en este enlace. Si aún no te has anotado (el plazo terminó este miércoles), no te preocupes: las plazas que hayan quedado libres se cubrirán en la caseta de información el propio día del evento, antes de comenzar la actividad.

En cuanto a los conciertos, habrá dos escenarios y una interesante variedad de estilos musicales. El primero será ya este jueves, de la mano de Los Saxos del Averno y Tangomano. El resto del cartel, lo tienes aquí.

Recital de poesía y micro abierto

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de que pasa no barrio? (@quepasanobarrio)

Una propuesta para los amantes de la poesía y en un espacio muy especial de la ciudad. Este viernes, a partir de las 20:00 horas, O Solar da Pomba, un rincón detrás de Ronda de Don Bosco impulsado desde Emaús Fundación Social, acogerá un recital llamado 'Solsticio Poético'.

El evento está organizado por la poeta viguesa Branca Trigo y contará con las voces de otros autores del género: Antón Recamán, Carmen Rosales, Xoán Pedreira, Sebastián Pazos, Silvia Villar, Diego Salinas, Lira, Pablo Rodríguez, además de la propia Trigo. Después de las intervenciones de los poetas, habrá un momento de micro abierto para todas aquellas personas que se animen a compartir sus versos con el público.

Fiestas de San Cristobal y Santa Ana de Candeán

¿Qué sería el verano en Galicia sin sus verbenas? Casi todas las semanas se puede disfrutar de alguna fiesta popular y este finde, es el turno de las de Candeán, en Vigo. Las fiestas de San Cristobal y Santa Ana se celebran los días 12, 13 y 14 de julio en honor a estos dos santos.

La inauguración será el viernes a las 22:00 horas con la lectura del pregón a cargo de Emilio Soto González y gran verbena animada por las orquestas Cinema y Miramar. El sábado, la charanga Os Charamujas recorrerá la parroquia desde las 11:00 horas y a las 12:00 se celebrará el Día de la Bicicleta para niños y mayores. Por la tarde, a las 17:00 horas, habrá torneo de ajedrez y a las 20:00 horas, homenaje a los socios mayores de 80 años. La verbena del sábado estará protagonizada por La Banda de ayer y Trío Ever.

Finalmente, el domingo 14 de julio, a las 11:00 horas tendrá lugar la bajada de San Cristóbal al torreiro; misa mayor y actuación de gaitas, a las 12:00 horas y, por la tarde, animación infantil desde las 17:00 horas. A partir de las 22:00 horas, Tania Veiras y el trío 3.com culminarán las fiestas por todo lo alto.

Además, este fin de semana también se celebran en la parroquia de Alcabre las Fiestas de Santa Baia y San Antón, cuya programación puedes consultar en este enlace.

Mercadillo vintage mexicano

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de mexicanosengalicia (@mexicanosengalicia)

El sábado tienes una cita muy original en A Morada, la cooperativa sociocultural ubicada en la calle Enrique X. Macías 6 (entorno Hispanidad), que acogerá el primer mercadillo vintage de la Asociación de Mexicanos en Galicia.

El evento pretende recaudar fondos para financiar las actividades de la organización en el segundo semestre del año y para ello, se estarán vendiendo prendas de ropa, objetos varios y juguetes de segunda mano. También habrá disponible un auténtico brunch mexicano elaborado por el catering Kukulkán, con chilaquiles, café y zumo, y el artista Alejandro Nuricumbo amenizará el ambiente con su música. ¡No te lo pierdas!

El mercadillo empezará a las 11:00 horas y la sesión vermut será hasta las 14:30 horas, aunque la actividad terminará a las 16:00 horas. Si quieres donar algo para el mercadillo, puedes ponerte en contacto con los organizadores en el número 698144169.

Concierto de Dani Fernández

Cartel del concierto de Dani Fernández. Concello de Vigo

Este sábado, 13 de julio, se da el pistoletazo de salida a la temporada de conciertos en el auditorio de Castrelos con la actuación de Dani Fernández. El cantante y compositor alcalareño, que en su día formó parte de la famosa boyband española Auryn, ha conseguido las primeras imágenes de este verano de colas al amanecer para conseguir entradas para Castrelos.

El concierto empezará a las 22:00 horas y ya no quedan tickets para verlo desde platea, pero será posible disfrutar del show de forma gratuita, como siempre, desde las gradas del auditorio natural. El público ya está deseando poder cantar bien alto sus temas favoritos de Dani Fernández, como Dile a los demás, Bailemos o su último single, Todo cambia, el adelanto de su siguiente álbum, La Jauría, que se publicará en otoño.

Carrera Ponle Freno

Presentación de la carrera Ponle Freno 2024.

Cambiando un poco la temática de los planes, el domingo a las 10:00 horas se celebrará la carrera Ponle Freno, que organiza la Fundación Atresmedia desde el año 2008 para concienciar sobre la seguridad vial.

La prueba tendrá como punto de inicio el Paseo de Alfonso e irá por Pi y Margall, López Mora, Camelias, Álvaro Cunqueiro (por la izquierda, en sentido inverso a la circulación), Camelias, Venezuela, Taboada Leal, Ronda de Don Bosco, Eduardo Iglesias, Progreso, Pracer, Paseo de Granada, Cachamuíña, Falperra y finalizará de nuevo en Paseo de Alfonso.

Hay dos modalidades de carrera, de 5 y de 10 kilómetros, y los dorsales para participar se pueden recoger el sábado en el centro comercial Gran Vía, en horario de 11:00 a 20:00 horas.