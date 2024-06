Esta es la conocida serie de Javier Ambrossi y Javier Calvo que está en Netflix y pide a gritos una cuarta temporada

Uno de los grandes nombres de la industria audiovisual española y, en especial de la televisiva, es Javier Ambrossi. La dupla que forma con Javier Calvo nos ha dejado algunas de las mejores series de la última década y su impacto como creadores ha sido tal que hoy día, el hecho de saber que andan detrás de un proyecto significa que, al menos, merecerá la pena echarle un vistazo.

Ambrossi comenzó siendo actor en series como Sin tetas no hay paraíso, Amar es para siempre o El comisario, donde interpretaba a personajes más bien secundarios. Esto fue quizá un indicativo de que destacaría más por su papel tras las cámaras y como creador, porque ha sido desde la sala de guion y como productor (a través de la compañía Suma Content) que ha logrado cautivar realmente al público.

Sus historias han traspasado la pantalla y se han quedado con nosotros, dejando claro que cualquier proyecto que lleve su nombre y el de Javier Calvo será capaz de recuperar figuras del imaginario cultural español que estaban denostadas u olvidadas como con Veneno -o la futura Superestar-, pellizcarnos emocionalmente con relatos como el de La Mesías, hacernos reír y hasta crear una fábrica de memes icónica como la que ya es Paquita Salas. La cual estrenó sus últimos capítulos en 2019 y muy a pesar de los fans, que siguen pidiendo una cuarta temporada.

El fenómeno 'Paquita Salas'

'Paquita Salas'

Hace unos años, en 2016, una pequeña serie se convertía en un fenómeno viral. Se llamaba Paquita Salas y no se emitía en ninguna televisión. La plataforma de Antena 3 Flooxer daba luz verde a la primera creación televisiva de dos jóvenes que habían arrasado en el teatro con una obra musical, La Llamada, y que tenían la cabeza llena de ideas. Se trataba de Javier Calvo y Javier Ambrossi, desde entonces Los Javis, que lograron conquistar al público con la historia de esta representante de actores nacida en Navarrete.

Paquita Salas (interpretada por Brays Efe) fue la mejor representante de actores de los años 90. Y aunque ahora todo ha cambiado, ella no tanto. Cuando su actriz más conocida la abandona inesperadamente, el mundo de Paquita se tambalea y esto hará que se lance a buscar a un nuevo talento que vuelva a ponerla en el lugar de la profesión que merece, mientras va encontrando su lugar en la vida y en su profesión.

La ficción está disponible en Netflix y desde que se estrenó hace ya ocho años, su público la ha encumbrado, haciendo que sus escenas más icónicas formen parte de la cultura popular en España y convirtiéndolas en memes que siguen inundando las redes sociales.

El fenómeno fue tal que muchos siguen revisitándola cada vez que pueden y no dejan de pedirles a sus creadores que la traigan de vuelta con una cuarta temporada. Y no sería mucho pedir, teniendo en cuenta que Paquita Salas no ha hecho más que darnos alegrías a los espectadores.