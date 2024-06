Planes imprescindibles en A Coruña para despedir el mes de junio: Conciertos, fiestas y mucho más

¡A Coruña se despide del mes de junio por todo lo alto! Lo hará con conciertos, fiestas, eventos deportivos y mucho más. Maná llega a la ciudad herculina con su ‘México Lindo y Querido Tour’, que repasará algunos de sus grandes hits, como Rayando el sol, Labios compartidos y Bendita tu luz. También estará la cantautora española Valeria Castro, mientras que la sala Filomatic acogerá un concierto tributo a Red Hot Chili Peppers.

En el ámbito deportivo, A Coruña será testigo de la XIX edición del Open Pádel Estrella Galicia, uno de los torneos amateur más multitudinario del norte peninsular, así como del XIV Campeonato Internacional Ibérico de Fútbol Sala, mientras que el lugar de Bens celebrará sus fiestas de junio con una programación que pondrá el foco en la música y gastronomía, con una jornada de churrascada y otra de pulpada.

En este artículo hemos recopilado algunos de los mejores planes del fin de semana, pero en la agenda de Quincemil puedes consultar todas las propuestas previstas para los próximos días:

Maná

México Lindo y Querido Tour

La espera ha sido larga, pero Maná aterriza hoy jueves en la ciudad herculina, única fecha en Galicia, para deleitar a sus seguidores con algunos de sus grandes éxitos, como Oye mi amor, Rayando el sol, Clavado en un bar, En el muelle de San Blas, Amor clandestino, Mariposa traicionera, Vivir sin aire y Labios compartidos, entre otros.

Será un concierto de más de dos horas dedicado a repasar todos sus hits y que trae de vuelta a la banda mexicana a España después de seis años. Considerado el grupo de rock en español más influyente del mundo y uno de los nombres latinos más importantes de todos los tiempos, Maná lleva casi 40 años trascendiendo generaciones con su música, tal y como demuestra con ‘México Lindo y Querido Tour’.

Además de A Coruña, la banda liderada por Fernando Olvera también visitará otros puntos del país, como Barakaldo (29 de junio), Madrid (3 y 4 de julio), Las Palmas (6 de julio) y Chiclana de la Frontera (11 de julio).

También estará este fin de semana en A Coruña la cantautora española Valeria Castro, que ofrecerá un concierto en el Teatro Colón. Con tan solo 25 años, el joven talento que descubrió años atrás Alejandro Sanz en Instagram presentará en la ciudad herculina su primer álbum, Con cariño y con cuidado, una radiografía del alma formulada en primera persona.

En este mismo espacio la orquesta Gaos celebrará su 15º aniversario, mientra que la sala Filomatic acogerá un concierto tributo a Red Hot Chili Peppers, banda de éxitos como Can’t stop, Otherside, Snow, Dani California, Californication, Scar Tissue, Under the bridge y By the way.

15º aniversario de la Torre de Hércules

Torre de Hércules Concello de A Coruña

¡La Torre de Hércules está de celebración! Este 2024 cumple su 15º aniversario como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y el Ayuntamiento ha anunciado para la ocasión un acto conmemorativo con conciertos, visitas gratuitas y espectáculos teatrales y artísticos. Las celebraciones serán en la explanada de la Torre de Hércules y tendrán como protagonistas a Pedro Pasantes, el último farero de la Torre, y a familiares de Segundo Pardo-Ciárroga y Vázquez Iglesias, los dos impulsores de la candidatura.

El toque musical correrá a cargo de la Polifónica El Eco y la Asociación Cultural Son d’Aquí y por la noche, el faro se iluminará de azul. El sábado 29 continuará la celebración con actividades teatrales y otros espectáculos, aunque también habrá visitas guiadas para el público adulto e infantil, talleres y una exposición fotográfica especial en la Casa Museo Casares Quiroga.

XIX Open Pádel Estrella Galicia

Pista de pádel

Este fin de semana continúa la XIX edición del Open Pádel Estrella Galicia, uno de los torneos amateur más multitudinario del norte peninsular, con más de 700 jugadores inscritos. Este año se ha modificado el formato del torneo, limitando el número de parejas y aplicando la categoría única: Femeninas/Masculinas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª; veteranos +45 años, categoría Estrella Femenina y Estrella Masculina.

En paralelo a la competición, se instalará una zona de Villague que tendrá como principal protagonista el Stand de Estrella Galicia, además de otras actividades, conciertos en vivo, expositores y opciones gastronómicas para todos los gustos de la mano de Coruña Cocina y foodtrucks. La entrega de premios y fiesta de cierre, que tendrá lugar el sábado 6 de julio, pondrá el broche final al evento.

Gala benéfica ‘Terra de Misturas’

Espectáculo de danza Ecos do Sur

Ecos do Sur celebrará este sábado la gala benéfica ‘Terra de Misturas’, cuyos fondos obtenidos irán destinados a sostener el trabajo de la ONG con personas migrantes en la ciudad y su lucha contra la exclusión social. En el evento se estrenará un fascinante espectáculo de color, música y coreografía para ensalzar la mezcla de culturas presente en el baile a lo largo de la historia.

Recital de Lúa Mosquetera

La artista Lúa Mosquetera.

La artista Lúa Mosquetera presenta este sábado, a partir de las 22:00 horas en la sede Afundación, su cuarto y último poemario, El latido es un baile que me estoy perdiendo. Lo hará acompañada de la música en directo de Pablo Seijas, así como de algunas piezas visuales. "Este show no es ni pretencioso ni espartano. Pretende ser, simplemente un paréntesis. Para parar dentro de esta vorágine que es la vida moderna y descubrir que la poesía reside, todo el tiempo, en las pequeñas cosas", apunta la escritora.

Fiestas de Bens

Fuegos artificiales Shutterstock

Una churrascada dará el pistoletazo de salida a las fiestas del lugar de Bens, en A Coruña, que tendrán lugar del viernes 28 al domingo 30 de junio. La música tampoco faltará a lo largo de estas tres intensas jornadas, con varias sesiones vermú a cargo de los dúos D’Vicio y D’Luxe y verbenas con las orquestas Marbella y Finisterre. También habrá una sesión de fuegos artificiales y una pulpada en la jornada del sábado.

XIV Campeonato Internacional Ibérico de Fútbol Sala

Fútbol sala

Este fin de semana también tendrá lugar la XIV edición del Campeonato Internacional Ibérico de Fútbol Sala, donde agentes de los cuerpos de Policía Nacional y Policía Local de diferentes países se juntarán para demostrar que "non solo facemos ben o noso traballo, senon que ademáis xogamos ben ao fútbol sala".

El evento nació en 2015 cuando las asociaciones ACD CNP Galicia y ACD Policía Local de A Coruña se unieron para celebrar una jornada deportiva en la que practicar un deporte que les apasiona y unir lazos entre los miembros de las distintas fuerzas de seguridad que trabajan en territorio nacional.

"A experiencia foi moi positiva e por iso a partir desa data a alianza fíxose maior e ambas asociacións organizan o Campionato Ibérico de Fútbol Sala de Fuerzas de Seguridade, evento deportivo internacional, que dende o ano 2008 está organizado pola asociación ACD CNP Galicia, que reuniu a compañeiros profesionais e afeccionados ao deporte de España e Portugal".

Ecosystems 2030

El Palacio de Congresos de A Coruña, Palexco

Bajo el lema ‘Women in leadership’, A Coruña acoge mañana viernes el congreso Ecosystems 2030, que explorará ecosistemas futuros que evolucionarán a partir de la tecnología exponencial, incluida la Inteligencia Artificial (IA), los sistemas autónomos, la tecnología financiera, la tecnología médica y la robótica.

"Ecosystems 2023 no es solo un evento que explora el futuro de la tecnología y la innovación, es una oportunidad única para interactuar con líderes globales, fomentando conexiones influyentes y construyendo asociaciones duraderas para un futuro transformador", apuntan desde la organización.

La principal novedad de la edición es la apuesta por las mujeres, con cerca de 50 relatoras de todo el mundo, varias de ellas altas ejecutivas de empresas y organismos. El contenido del evento de completará el sábado, 29 de junio, con el curso ‘Curso empresarial sobre diseño de ecosistemas: desata al innovador que llevas dentro’, de Michael Lewrick.