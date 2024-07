Raxoi inspeccionará a Tralusa tras varias incidencias en la aplicación del bus urbano de Santiago

El concejal de Mobilidade de Santiago, Xan Duro, ha avanzado que el Concello realizará este jueves por la mañana una "inspección oficial" a Tralusa, empresa concesionaria del servicio de autobús urbano, ante los problemas de funcionamiento de la aplicación +Bus registrados desde el martes.

"Non é aceptable que estemos así a estas alturas", ha esgrimido con dureza el edil. Al ser preguntado sobre estas incidencias tras la junta local de seguridad para las Fiestas del Apóstol, Duro ha avanzado que se hará esta inspección para "ver as causas", preguntar "as razóns" de los fallos y "tomar as decisións que teñan que tomar" como gobierno local.

"Unha incidencia podémola ter calquera. Tantas incidencias continuadas esixen responsabilidades e explicaciones", ha recalcado el concejal.

Y esta pasando otra vez, la app de +maisbus vuelve a no dar los tiempos de espera de los autobuses. Esto ya es un cachondeo por parte de TUSSA hacia los usuarios, una vergüenza de empresa y unos director que les da igual todo, bueno, todo menos el 💸, claro esta… pic.twitter.com/u9VwjbkujS — urbanos.de.compostela 🚌 (@UrbanosSantiago) July 15, 2024

El responsable de Mobilidade ha dicho desconocer las causas de este mal funcionamiento, pero es "unha responsabilidade da empresa" que gestiona el servicio y, por tanto, ha exigido que lo solucione.

La inspección se llevará a cabo por técnicos de la empresa municipal Tussa en las dependencias de Tralusa, donde están los equipos informáticos desde los que se ofrece el servicio.