Últimos días para inscribirse en el circuito Matogrande-Xuxán de Coruña Corre

Última semana para inscribirse en el circuito Matogrande-Xuxán, quinta prueba de la XI edición del Coruña Corre. Más de mil personas formalizaron ya su inscripción en las diferentes categorías para la prueba. Así, en esta edición VIII, el circuito incorpora el barrio de Xuxán.

La carrera se celebrará el próximo 15 de septiembre y las personas que lo deseen pueden inscribirse en las diferentes categorías hasta el domingo 8 de septiembre a través de la web www.corunacorre.gal. El precio es de 3 euros de inscripción y 2 euros por el chip. Los menores podrán inscribirse de forma gratuita. Las personas abonadas al circuito completo Coruña Corre, podrán confirmar su asistencia mediante el formulario disponible en la web.

El trazado de la carrera popular de Matogrande, con un recorrido total de 6.640 metros, tendrá su punto de inicio en la calle Sebastián Martínez Risco, en el entorno del colegio Liceo La Paz. Como novedad este año la carrera transcurrirá, además de por el Campus Universitario de Elviña y el barrio de Matogrande, por la zona de Xuxán, donde se realizarán los últimos 2 kilómetros.

Como es habitual, contará con una prueba absoluta y recorridos adaptados para categorías inferiores sub 18 y sub 16, sub 14, sub 12 y sub 10; y sub 8 o pequeños. Al final de estas, se llevará a cabo la entrega de medallas en el palco habilitado en las instalaciones del Liceo La Paz. La primera prueba tendrá lugar a las 10:00 horas, con entrega de premios alrededor de las 13:00 horas.

Fechas del circuito Coruña Corre

Con el desarrollo de la carrera popular de Matogrande, el circuito Coruña Corre encara la recta final de la programación de las fechas para esta edición. Estas son las siguientes citas previstas:

VIII Carreira Popular de Matogrande: 15 de septiembre.

IX Carreira Popular do Ventorrillo: 20 de octubre.

XII Carreira Popular de Novo Mesoiro: 24 de noviembre.