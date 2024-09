Un fin de semana sin tren en A Coruña: "Estoy bastante satisfecha con el servicio, la verdad"

A Coruña amaneció esta mañana de sábado sin transporte ferroviario. La noticia era conocida por muchos, debido a la cobertura informativa realizada en los últimos días. Sin embargo, también hubo despistados a los que el corte de San Cristóbal les cogió por sorpresa.

El operativo comenzó ya a última hora del viernes, 20 de septiembre, y continuó a primera hora de esta mañana con una gran cantidad de personal implicado. Todo con el objetivo de causar el menor perjuicio a las centenas de pasajeros afectados. Para ello, Renfe ha habilitado 222 autobuses y microbuses, así como 48 servicios extra de taxi para los trenes Avant y Media Distancia que circulan entre A Coruña, Santiago de Compostela y Betanzos.

La noticia fue anunciada a bombo y platillo en prensa e incluso en la página web de Adif. Con todo, esta mañana en A Coruña se pudieron ver algunos despistados que desconocían las incidencias. Otros, como Carmela, una joven de 24 años que tenía previsto viajar Santiago-A Coruña a las 11:48 horas, tenían claro a lo que iban. Registrar pequeños retrasos, dice, "es normal en estos casos".

"Estoy bastante satisfecha con el servicio, la verdad", afirmaba esta joven a Quincemil. En su caso, decidió salir pronto de casa para ir "con tiempo suficiente" a la estación de Santiago. Sabía que, ante un servicio excepcional, podría haber multitud de inconvenientes. Afortunadamente, no tuvo más problemas "más allá de un retraso de 15 minutos en la salida". Sin embargo, "llegué a la hora prevista a A Coruña, que es lo que me importaba", explicaba a este diario.

Otros compañeros de bus no están de acuerdo con lo expuesto por Carmela. "Si lo llego a saber, no viajo hoy, hubiese venido mañana", decía Alejandro a sus espaldas. Él desconocía los cortes previstos, por lo que, comprobar que un viaje de 30 minutos pasaba a ser de una hora y cuarto, "no me hizo ninguna gracia", confesó ligeramente enfadado en la estación de San Cristóbal.

Los cortes y reubicaciones continuarán a lo largo del sábado y también del domingo. Carmela, que es usuaria habitual del tren, intenta mediar con los más airados: "Es una medida excepcional. Si hay que arreglar la vía, hay que arreglarla. Es algo puntual", conviene a los exasperados.

Los trabajos que Adif acomete este fin de semana responden a la fase de pruebas de la nueva señalización y enclavamiento electrónico (dispositivos que regulan la circulación ferroviaria) en el marco de los trabajos de la futura intermodal.

Trenes afectados por las obras en A Coruña

Trenes Ave y Alvia

Viernes día 20:

Alvia 4175 Madrid -Ferrol: bus entre A Coruña - Ferrol

Sábado día 21:

Alvia 4095 Madrid - Ferrol: bus entre Santiago - A Coruña - Ferrol

Alvia 4064 Ferrol - Madrid: bus entre Ferrol - A Coruña - Santiago

Alvia 4134 Ferrol - Madrid: bus entre Ferrol - A Coruña - Santiago

Alvia 4175 Madrid - Ferrol: bus entre Santiago - A Coruña - Ferrol

Domingo día 22:

AVE 4345 Madrid - A Coruña: bus entre Santiago - A Coruña

AVE 4404 A Coruña - Madrid: bus entre A Coruña - Santiago

Alvia 4134 Ferrol - Madrid: bus entre Ferrol - A Coruña - Santiago

Alvia 4175 Madrid - Ferrol: bus entre Santiago - A Coruña - Ferrol

Lunes día 23:

Alvia 4064 Ferrol - Madrid: bus entre Ferrol - A Coruña

Trenes Avlo



Según informa Renfe los trenes Avlo A Coruña – Madrid se prestará durante esos días como tren Avlo Vigo – Santiago - Madrid, realizando todas las paradas intermedias:

Viernes 20 y sábado 21:

Avlo 4975 Madrid Chamartín (17:08) - Vigo Urzaiz (21:37)

Sábado 21 y domingo 22:

Avlo 4864 Vigo Urzaiz (05:57)-Madrid Chamartín (10:32)

Trenes Avant y Media distancia afectados



Del 20 al 23 de septiembre Renfe realizará también por carretera los recorridos entre Santiago, A Coruña y Betanzos en las líneas de los trenes Avant y de Media Distancia.

Ello afectará a los trenes Avant que hacen el recorrido A Coruña – Santiago – Ourense; así como a los servicios de Media Distancia que realizan el viaje A Coruña – Santiago – Vigo; y a los que hacen los recorridos A Coruña – Ferrol y A Coruña – Lugo – Monforte.