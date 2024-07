La Cea do Deporte de A Coruña reconoce a 16 personas y entidades por sus éxitos y trayectoria

A Coruña celebró en la noche de ayer viernes, 5 de julio, a tradicional Cea do Deporte, que reconoció a un total de 16 personas y entidades por sus éxitos y su trayectoria. "A Coruña non se entende sen deporte, xa sexa cunha partida de chave no Birloque ou un domingo pola tarde no estadio de Riazor, somos unha cidade que respira deporte a todos os niveis", dijo la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, que presidió el evento.

La Cea do Deporte rindió homenaje a esos grandes embajadores deportivos del presente, y también a los 3.500 usuarios de las Escuelas Deportivas Municipales. De hecho, una gran parte de las personas asistentes a la cena celebrada en el Palacio de los Deportes de Riazor forman parte de ese tejido, que durante todo el año lleva a cabo diferentes actividades en las instalaciones municipales.

También participó en el acto el capitán del Deportivo, Lucas Pérez, que recibió el reconocimiento al 'Mejor Deportista Coruñés del Año' por su gran papel como máximo goleador y asistente, logrando llevar a su Club al ascenso al fútbol profesional. La deportista más destacada fue Julia Benedetti, que no pudo asistir al acto y es que en tan solo unas semanas participarán en los Juegos Olímpicos de París.

Lista de personas reconocidas