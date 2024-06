La A Coruña más diversa llena las calles un año más por el Día del Orgullo LGTBI+

A Coruña y su gente se han vuelto a echar a la calle un año más para defender y reivindicar los derechos del colectivo LGTBIQ+ con motivo del Día Internacional del Orgullo. Varios cientos de personas se concentraban en la plaza de Ourense para marchar, en torno a las 20:00 horas, hacia la plaza de María Pita.

En su trayecto se pudieron escuchar gritos de todo tipo como "aquí está a resistencia trans", "así, así, nin un paso atrás contra a homofobia", o "lesbianas, gais, trans, bisexuais, non binaries e intersexuais somos todas iguais". Durante la marcha, también hubo tiempo para acordarse de Samuel Luiz, asesinado hace ya casi tres años en A Coruña y cuyo juicio se ha aplazado recientemente hasta el 16 de octubre.

La marcha del Orgullo 🏳️‍🌈 de A Coruña se acuerda de Samuel Luiz, que fue asesinado hace casi tres años. El juicio ha sido recientemente aplazado hasta el 16 de octubre pic.twitter.com/InAEod0yvb — Quincemil 🥬 (@quincemil15000) June 28, 2024

Manifiesto

Una vez que la marcha ha llegado a la plaza de María Pita, se ha leído un manifiesto que ha servido a modo de reivindicación de derechos, "celebrando a diversidade e servindo pluma". Su redacción ha corrido a cargo de las asociaciones ALAS A Coruña, Arelas, Casco y Corufest.

Bajo el lema “Educación, dereitos e paz: Orgullo que transforma”, el texto buscaba hacer frente a los bulos y todo tipo de violencia que se ejerce contra el colectivo. Este año, el foco estuvo puesto en la educación, queriendo reivindicar su importancia "como ferramenta fundamental para combater o odio contra a diversidade", "alzamos a voz por unha educación verdadeiramente inclusiva para todas, todes e todos".

Entre las reclamaciones hechas en el manifiesto, se encontraban la pretensión de eliminar los discursos de odio en los centros educativos; la eliminación del pin parental "por ser un intento de censurar e perseguir á diversidade LGTBI+"; reclaman una formación para la comunidad educativa en materia de diversidad; y exigen a la Xunta la "creación e implementación de unidades de atención á diversidade LGTBI+ nos centros educativos de todos os niveis".

Contra los bulos

El otro punto clave del manifiesto ha sido la lucha contra los bulos y la desinformación, que perjudican en gran manera al colectivo. "Seguimos a reclamar a posta en marcha de políticas públicas por parte dos gobernos e institucións que protexan á nosa comunidade do odio, da discriminación e a violencia".

"As nosas vidas non son unha oportunidade de negocio e os nosos dereitos non poden ser comercializados", afirmaron, y finalizaron recordando que "a nosa loita non queda só no mes de xuño, existimos os 365 días do ano, e a quen non lle guste, que se volva á súa caverna porque a comunidade LGTBI da Coruña ten loita para rato".