¿Por qué continúan los contenedores desbordados de basura en algunos barrios de A Coruña?

La huelga del servicio de recogida de basura en A Coruña que dejó a los coruñeses sin este servicio durante 48 horas seguidas, provocó que muchos contenedores acabaran desbordados durante las jornadas del 24 al 26 de junio. En la mañana del miércoles ya se podía ver cómo los camiones circulaban con normalidad por algunos puntos de la ciudad herculina, haciéndose cargo de los residuos que se habían acumulado en los días anteriores.

Sin embargo, en algunos barrios de la ciudad todavía se puede ver cómo los puntos de reciclaje todavía se amontonan bolsas de plástico a medida que avanza la semana. También se puede apreciar en las puertas de los establecimientos, comercios y locales de hostelería, donde tienen apiladas montañas de cartón en la entrada. A pesar de que no hay programado ningún parón hasta el próximo 8 de julio, muchos vecinos creen que todavía hay huelga.

Alfonso Seijo, portavozdel comité de huelga, indica que la empresa responsable de este servicio ha destinado los refuerzos que se tenían previstos para afrontar la basura acumulada tras la inactividad, para asistir tan solo "a las calles del centro de la ciudad". "A barrios como Palavea, Sagrada Familia, Monte Alto, Labañou o Castrillón, no se mandan refuerzos", añade.

Seijo explica que la plantilla que debería acerse cargo de la recogida de cartón, vidrio y el servicio puerta a puerta, está haciendo otras tareas que no le corresponden. "No solo pasa en la calle Barcelona y en la calle Real, para en muchos comercios. La empresa no se está aciendo cargo de lo que figura en el pliego", indica. De hecho, asegura que muchos establecimientos llevan sin el servicio desde el pasado 22 de junio.