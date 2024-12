Una española que vive en Corea revela cuál es la señal secreta que usan para ligar: "Es básicamente tocarse..."

En el arte de ligar, no hay nada escrito. Pero si tienes curiosidad de saber cómo lo hacen los coreanos o tienes planeado próximamente un viaje, te recomendamos que veas el vídeo de una joven española que reside en Corea que alucinó al enterarse de un método infalible para ello.

Está claro que las costumbres varían muchísimo de una cultura a otra, y la joven española ha revelado un curioso gesto que los nativos usan para mostrar interés sin decir una sola palabra.

Una seña que, en principio, podría parecer insignificante, pero que se ha hecho viral por su sencillez y su "secreto" tan peculiar. La tiktoker lo explica entre caras de asombro y risas, temiendo haber enviado señales erróneas a algún desconocido. Sin duda, una de las mejores partes del video.

El gesto secreto para ligar en Corea

La española, residente en Corea, compartió con sus seguidores una conversación que tuvo con unos amigos coreanos sobre cómo ligan las personas en este país. Lo que descubrió fue bastante peculiar: los coreanos tienen una seña secreta que usan cuando les gusta alguien y no quieren ser demasiado directos.

En palabras de la joven: "El otro día estaba hablando con unos amigos de cómo liga la gente aquí, en Corea. Me contaron una cosa super curiosa. Honestamente, a mí me dejó bastante en shock. Es como una 'seña secreta' que tienen aquí para decirse cosas".

Según ella, este gesto es utilizado en situaciones sociales en las que hay varias personas y uno quiere insinuar que le interesa alguien, pero no desea ser tan explícito. Consiste simplemente en tocarse la nariz, lo cual es suficiente para mostrar una clara intención o interés hacia otra persona sin necesidad de verbalizarlo.

"Cuando tú le quieres decir algo a esa persona, pero no se lo quieres decir directamente, en plan 'hola, ¿quieres que salgamos tú y yo de aquí y nos vayamos a algún sitio?', hay una seña que es, básicamente, tocarse la nariz".

El shock de la joven española

A pesar de la simplicidad del gesto, para la española fue un verdadero shock enterarse de esta costumbre. Ella misma se sintió un tanto confundida, especialmente porque tiene una gran sensibilidad en la cara, lo que la lleva a rascarse la nariz con frecuencia.

"Soy una persona que tengo mucha sensibilidad en la cara y normalmente me rasco, espero no haberle dado señales erróneas. No puedo dejar de pensar en esto... ¡qué vergüenza!", admitió entre risas. ¡Imagínate el susto si, sin querer, uno de esos gestos inocentes le hubiera hecho pensar que estaba enviando señales equivocadas!

Este divertido y sorprendente malentendido ha hecho que miles de personas que siguen a la joven en redes sociales compartan su propio asombro. Además, se ha convertido en una excelente oportunidad para conocer un poco más sobre la cultura coreana, en la que, como vemos, los gestos y señales tienen un poder mucho mayor del que podríamos imaginar.