La infanta Sofía vuelve a Gales: las fechas clave de su segundo año y la ausencia de Leonor en su día más importante

Tras unas largas vacaciones en España, este 23 de agosto la infanta Sofía regresa a Gales para iniciar su segundo y último curso de bachillerato internacional en el internado UWC Atlantic College de Gales. Tiene por delante nueve meses intensos de estudio y un sinfín de actividades para seguir disfrutando de una experiencia que, como sucedió con su hermana Leonor, está siendo enriquecedora para ella en todos los sentidos.

Empieza una temporada de 'silencio' público de la hija menor de los Reyes que estará centrada en su formación, lejos de Zarzuela, y se prevé que el hermetismo de su paso por el internado continúe como hasta ahora. Aun así, el hecho de que la comunicación de Casa Real se haya transformado con la apertura de su perfil de Instagram quizá nos permita ver al menos la llegada de la Infanta al castillo St Donat's.

Durante los próximos nueve meses, Sofía volverá a ocupar una habitación compartida en el exclusivo centro, conocido como Hippy Hogwarts, por su parecido con el escenario de la saga Harry Potter, donde convive con alumnos de distintas nacionalidades del mundo.

Estas son las fechas clave en su paso por Gales. Este año tendrá muchas oportunidades para regresar a España, pero también vivirá la ausencia de la Princesa de Asturias en un día clave para ella.

Primeras vacaciones y reaparición

Sofía tendrá unos días de adaptación, porque, según figura en el calendario oficial del internado, las clases como tal comienzan el 3 de septiembre. Los periodos vacacionales están ya fijados y puede que modifiquen la presencia de la Infanta en actos institucionales de la Corona. Su primer descanso comenzará el 25 de octubre a las 2 de la tarde, cuando podrá regresar a España.

Sofía, en 2023 cuando llegó a Gales para iniciar el curso. Gtres

¿Quiere decir esto que no estará presente en el Día de la Hispanidad? Quizá sí, porque este año cae en sábado y podría coger un vuelo para ver desfilar a su hermana. En 2023, Leonor no lo hizo, pero ahora que ya está en la segunda etapa de su formación castrense lo hará junto al resto de sus compañeros y compañeras guardiamarinas.

Por otra parte, se da la circunstancia de que en esas fechas se celebra en Oviedo la entrega de los Premios Princesa de Asturias. El día exacto aún no se conoce, pero bien podría ser el fin de semana del 26.

De ser así y replicando lo que sucedió en 2023, Sofía tendría que pedir permiso en el UWC Atlantic College para perder clase y poder asistir tanto al concierto previo a la entrega de galardones, el día antes de la ceremonia que suele celebrarse en viernes, para luego acompañar a la Familia Real en ese acto principal y en la entrega de la distinción al Pueblo Ejemplar de la jornada siguiente.

Así pues, todo indica que será entonces cuando volvamos a ver a los Reyes y a sus dos hijas juntos de nuevo por primera vez tras el verano. Ese pequeño break otoñal dura hasta el 3 de noviembre, lo que le permitirá estar con Leonor en su 19 cumpleaños, que celebra el 31 de octubre. A diferencia del 2023, cuando alcanzó la mayoría de edad y juró la Constitución, este aniversario se prevé más discreto.

Se espera que la Infanta regrese para los Princesa de Asturias, como en 2023. Gtres

Una Navidad que suena a despedida

El segundo periodo vacacional para la Infanta, quizá el más especial, da comienzo el 11 de diciembre hasta el 6 de enero. Tres semanas para vivir la Navidad con Felipe VI, Letizia y la heredera al trono, que ese mismo mes se embarcará en el buque escuela Juan Sebastián Elcano hasta el 16 de julio. De este modo podrán despedirse, porque no volverán a verse hasta verano.

Eso quiere decir, que el spring break de la menor de los Borbón este 2024 será en solitario. Podrá viajar a España del 11 al 21 de abril, pero su hermana no estará en Zarzuela para acompañarla, pues ya se encontrará surcando los mares con el resto de los cadetes guardiamarinas.

Será una semana y media para hacer planes con Letizia y Felipe VI (dependiendo siempre de la agenda real). Además, en esas fechas es Semana Santa, por lo que no sería extraño que la Familia Real (sin Leonor) hiciera una de esas apariciones sorpresa a las que nos tiene acostumbrados.

A partir de ese 21 de abril, Sofía regresa a Gales y comienza la recta final del segundo curso de bachillerato internacional. Nervios y exámenes hasta llegar al 17 de mayo, cuando finaliza el curso y llega la esperada graduación, a la que asistirán los Reyes. No así la princesa Leonor, que no termina su periodo en el buque Elcano hasta el 16 de julio. Salvo sorpresas, no podrá estar presente en la entrega de diplomas para felicitar a su hermana. De este modo, será la Infanta la absoluta protagonista.

A partir de ahí, habrá que ver cuál es el futuro de la infanta Sofía, aunque muchos expertos reales no descartan que comience su formación militar, siguiendo los pasos de Leonor.

Sofía asistió a la graduación de Leonor, pero ella este 2024 no podrá ir a la suya. Gtres

Como explicaba la periodista Silvia Taulés en una entrevista con Magas el pasado mes de febrero: "La reina Letizia siempre ha querido educar a sus hijas por igual y no quiere que una tenga unos privilegios o unas obligaciones y la otra no. Incluso no me extrañaría nada que Sofía terminara haciendo un curso militar también". Una opinión que comparten otras fuentes bien informadas, que aseguran que la Infanta realizaría un curso de entrenamiento castrense de un año tras acabar sus estudios en Gales.

Entre estas fechas clave, queda en el aire la entrega de los premios del concurso de fotografía convocado por Patrimonio Nacional que va a llevar su nombre y del que aún no se conoce el día en que se celebrará. Será su debut institucional en solitario y, obviamente, de coincidir con el tiempo en el que aún está en Gales, habrá que cuadrar agendas porque su presencia es inexcusable.