Así es Maye, la madre del polémico Elon Musk: modelo a los 76 años, empresaria de éxito y conferenciante

Detrás del controvertido Elon Musk hay una historia familiar y una mujer a la que él mismo define como su "única heroína". Ella es su madre, Maye Musk, cuya vida es apasionante. El dueño de X (antiguo Twitter) la tiene como su gran ejemplo, aunque ella trata de mantenerse al margen de las constantes polémicas que rodean a su hijo, con el que mantiene una aparente buena relación.

Empecemos por dar algunas pinceladas sobre Maye: es todo un fenómeno en redes sociales, donde acumula 1,5 millones de seguidores, una reputada nutricionista, conferenciante, escritora y modelo desde los 15 años, profesión que a sus 76 sigue desempeñando con éxito. Además, también es una brillante mujer de negocios y un ejemplo de superación.

Nacida en Canadá, tiene una hermana gemela y creció en Sudáfrica, hasta donde se trasladó con sus padres cuando solo tenía dos años. Su belleza y elegancia innatas la llevaron a debutar como modelo siendo todavía una adolescente y fue finalista del concurso Miss Sudáfrica con solo 20 años. Ya en aquella época protagonizó portadas de revistas y fue imagen de marcas como Revlon.

Maye Musk, en el desfile de Dior de la Semana de la Moda de París en 2023. Gtres

Un matrimonio marcado por los malos tratos

Conoció a Errol Musk (que llegaría a ser un brillante ingeniero y hombre de negocios) en el instituto, se casó con él y tuvo tres hijos, entre ellos Elon. Durante los 9 años que duró la unión, dejó su carrera como maniquí para ser madre y dedicarse al hogar y vivió un auténtico infierno marcado por los malos tratos de su marido.

Acabó huyendo del hogar con sus retoños, se instaló en un pequeño apartamento y pidió el divorcio para poner así punto y final a su pesadilla. No es de extrañar que el CEO de Tesla haya definido a su progenitor como "un ser humano malvado".

Tras la ruptura, comenzó el resurgimiento de Maye, que con el paso de los años se acabaría convirtiendo en una mujer exitosa en la vida y en los negocios. Comenzó a trabajar como nutricionista, después de formarse a conciencia, y también a posar como modelo de tallas grandes. Toda una pionera en llevar la diversidad a la moda. Luego perdería 20 kilos gracias a sus conocimientos de nutrición.

Paso a paso, logró construir un lucrativo negocio relacionado con la nutrición en ocho ciudades y tres países a través de conferencias, consultoría, asesoramiento, redacción y trabajo en los medios de comunicación. "Nunca fue fácil empezar de nuevo, pero cada paso valió la pena", escribe ella misma en su página web.

Las cifras hablan por sí solas. La agencia de oradores global dirigida por mujeres Key Speakers establece en su web que las tarifas de Maye para contratar sus charlas van de los 37.000 a los 50.000 dólares.

Su gran resurgir en el mundo de la moda llegó casi de manera inesperada a los 60 años, cuando su impecable imagen volvió a aparecer en vallas publicitarias y en la portada de importantes revistas internacionales como Vogue, Marie Claire, Elle, Sports Illustrated (en esta publicación se convirtió en la mujer de más edad en ocupar la primera plana) y Harper’s Bazaar. Firmó contrato con la agencia IMG Models a los 65.

Cotizada maniquí rompiendo sesgos de edad

Tal proyección la llevaría a desfilar con 67 en la Semana de la Moda de Nueva York. "Caminé junto con otras modelos, todas más jóvenes. El público enloqueció. Y yo estaba como 'guau, esto sí que es tener audiencia'", dijo. A partir de entonces, las firmas pusieron los ojos en ella y la hemos visto sobre la pasarela en varias ocasiones. No solo eso, Dior la nombró embajadora de su línea de belleza.

Actualmente, Maye es toda una supermodelo sénior, que desfila con elegancia y protagoniza editoriales de moda aquí y allá. Su trabajo se ha diversificado también en el mundo editorial. Es autora de un libro de nutrición, Siéntete fantástica: La clínica de la buena salud de Maye Musk (1996), que fue un bestseller. Gracias a él, se convirtió en la primera dietista en aparecer en una caja de cereales

En 2021 sacó una biografía, titulada Una vida llena de riesgos, belleza y éxito, que supuso otro boom. Se ha traducido a treinta idiomas. En ella, habla largo y tendido de su faceta como madre y de cómo ha criado a sus hijos, Elon, Kimbal y Tosca, tras escapar de la violencia machista.

"Les enseñé a ser independientes, amables, honestos, considerados y educados para trabajar duro y hacer cosas buenas. No los traté como bebés, ni los regañé. Nunca les dije qué estudiar. Simplemente, me dejaron saber qué estaban estudiando. No revisé sus deberes, ya que esa era su responsabilidad. Y ciertamente no ha perjudicado a sus carreras", escribe en sus páginas.

Su relación con Elon Musk

Parece claro que tiene la varita mágica para educar hijos triunfadores y ricos. Además del todopoderoso y controvertido Elon Musk, cuya fortuna se cifra en 247 millones de dólares, sus otros dos vástagos también han triunfado a lo grande. Kimbal (51 años) es chef y fundador de The Kitchen Restaurant Group, un grupo de restauración de éxito en Estados Unidos. También colabora en muchos de los proyectos empresariales de su hermano.

Por su parte, Tosca (50 años), la única mujer, es una reputada directora de cine y productora de películas, programas de televisión y contenido para web. También es la cofundadora de la plataforma de streaming Passionflix, que hace adaptaciones a películas de las novelas románticas de más éxito.

Maye ha aparecido en muchas ocasiones en público con el más famoso de sus vástagos, el todopoderoso CEO de Tesla, pero trata de mantenerse al margen de todas las controversias en la que se ve envuelto. Por citar solo algunos ejemplos, la visión sin censura que tiene Elon de la inteligencia artificial y los peligros que esto encierra o su claro apoyo a Donald Trump, para quien no dudaría en trabajar si llegara a ser presidente de EEUU.

¿Qué dice su madre de todo esto? Poco, pero no duda en defenderlo de los haters. "¿Cómo te sentirías si insultaran a tu hijo? Furiosa", decía en una entrevista en la BBC en 2022, al tiempo que definía a Elon como "un genio".

Lo cierto es que la trayectoria de Maye y los valores que ella defiende parecen bastante diferentes. Se muestra como un gran exponente de liderazgo femenino y da conferencias sobre emprendimiento, envejecimiento, igualdad de género, monoparentalidad, superación de desafíos, confianza y salud.

Son muchos los estereotipos y brechas que ha desmontado con su ejemplo. Convertirse en una cotizada maniquí pasados los 70 demuestra que se puede romper el sesgo de la edad en la moda. "Estoy muy emocionada de que hayan decidido incluir a las mujeres mayores, que noten que pueden usar trajes de baño y verse geniales. Creo que esto va a cambiar cómo se sienten las mujeres de más edad", dijo en 2022 tras protagonizar la portada de Sports Illustrated Swimsuit.

Feminista 'militante' y preocupada por la sostenibilidad, en sus entrevistas deja claras sus ideas al respecto. "La moda hoy es creativa y fabulosa; además, ya se habla más de sostenibilidad y de asegurarse de que las personas, en su mayoría mujeres, reciban un salario justo, estén protegidas y trabajen en un entorno seguro. Me gusta eso", decía en L'Officiel México en 2021.

Ha sido embajadora de la ONG Dress for Success, que ayuda a las mujeres a obtener independencia financiera a través de una red de apoyo y también colabora con Big Green para fomentar una mejor alimentación.

En definitiva, Maye Musk es una mujer hecha a sí misma, que no dudó en escapar de un infierno para criar a sus tres hijos sola y empezar de cero. De esto hace cuatro décadas, cuando las mujeres no lo tenían nada fácil. Hoy, sirve de inspiración. La seguiremos viendo en las semanas de la moda, en las portadas, en las pasarelas… y en su Instagram, donde acumula 1,4 millones de seguidores.