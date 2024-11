1 de 6

De madre modista y diseñadora, Hortensia Maeso nació en Valencia entre telares, agujas e hilo, algo que empapa desde un primer momento a pesar de formarse laboralmente en un ámbito completamente diferente. Sin embargo, tras ser madre de tres niñas, vuelven a aflorar ese gusto por la moda, especialmente infantil, llevándola a estudiar Diseño de Moda en Estilismo e Indumentaria. Del trabajo del fin de la carrera nace una empresa de moda infantil de la que fue socia y directora creativa de 2005 a 2012.

Su taller está situado en el polígono de L'Alquería de Moret, en Picanya, uno de los lugares afectados por la DANA. El equipo publicó un comunicado en Instagram, explicando su situación, con esperanza: "Para nuestras capitanas: todo el equipo está comprometido a reconstruir nuestro taller, proyectos, futuro y esencia. El fango pudo llevarse muchas cosas, pero no se ha llevado a ninguna de nosotras, no se ha llevado nuestra capacidad de reinventarnos, no se lleva vuestra persistencia y talento, y por lo tanto, no se llevará a Hortensia Maeso".