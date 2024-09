La sorprendente declaración de Julián Muñoz sobre Marbella en su entrevista póstuma: "A nadie más"

Julián Muñoz fallecía el pasado martes en un hospital de Marbella tras años de lucha contra el cáncer. Menos de 48 horas después, el exalcalde ha regresado a las pantallas en una entrevista póstuma concedida a ¡De Viernes!, en Telecinco.

El que fuera primer edil de Marbella grabó esta charla con el periodista Santi Acosta apenas hace unas semanas, pero pidió que no se emitiera hasta después de su muerte.

Este miércoles, Muñoz ha sido protagonista en Telecinco, con una entrevista en la que desvela sus memorias, tanto personales como políticas. "La quiero hacer porque fundamentalmente se han dicho en Marbella muchos bulos, muchas verdades y muchas mentiras, y muchas verdades a medias", aseguraba al comienzo de la grabación.

Una de sus inesperadas declaraciones tuvo que ver con la ciudad en la que fue concejal y posteriormente alcalde. "Si tengo que pedir perdón a alguien se lo pido al pueblo de Marbella. A nadie más", apuntaba.

Muñoz daba detalles concretos de su vida en Marbella. "Tenía chóferes y no pagaba prácticamente en ningún sitio, vivía como un marqués, he ganado mucho dinero", afirmaba. "Yo ganaba 50.000 pesetas por cada sociedad municipal al mes, presidía 22, asistencia a plenos, comisiones, cinco millones de pesetas al año por pertenecer al grupo GIL y ser diputado", añadía.

El exregidor aseguraba en la entrevista a Telecinco que "nunca me he quedado con un duro de este pueblo".

Colaborar con la justicia

Muñoz también contaba que fue citado en el Hotel Villamagna de Madrid, donde le ofrecieron colaborar con la justicia para acabar con la corrupción en el municipio. "Me dijeron: tú nos cuentas lo que pasa en Marbella y el juez entra a saco, pero me fui, yo a Jesús Gil lo quería mucho, no le traiciono, de ninguna manera".

Sí dejaba entrever que Juan Antonio Roca, el cerebro del caso Malaya, acabó colaborando. "Según las malas lenguas, no lo puedo afirmar, pero tampoco denegar, colaboró con el CNI (Centro Nacional de Inteligencia)".

El exalcalde explicaba en dicha entrevista que Gil le "regaló" una casa y la vendió por "35 millones (de pesetas), eso era dinero y me lo guardé, en billetes y sobres".