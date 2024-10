Cuenta atrás para la Navidad en Málaga: es octubre, pero Ximénez ya está colocando las luces

Es 15 de octubre y aún ni Mariah Carey ha aparecido cantando el All I want for xmas is you, pero los que sí han hecho acto de presencia en la ciudad de Málaga son los camiones de la empresa de iluminación cordobesa Ximénez, que ya están poniendo a punto la capital para las próximas fiestas.

Así, en puntos de Carretera de Cádiz como Huelin o el entorno de Parque María Luisa ya están instalados los motivos navideños (regalos o angelitos), mientras que en la zona del Centro de Málaga los técnicos de Ximénez están preparando el cableado del que tienen que disponer para poder proceder a la instalación de las bombillas que decorarán Málaga un año más.

Más allá de las propias calles, desde hace unos años, la atención de los malagueños se pone cada Navidad en el Jardín Botánico. Este 2024, también vuelven las luces del Botánico bajo la temática 'Ilusión. La Navidad tiene muchas caras pero un solo corazón'.

Ximénez, este martes en la plaza de la Constitución. Alba Rosado

Una vez más, los malagueños podrán sumergirse por mundos mágicos donde en esta ocasión podrán localizar a personajes que ayudan a Papá Noel abrirá sus puertas el 29 de noviembre y podrá visitarse hasta el 6 de enero en varios tramos horarios.

Este espectácuo permanecerá abierto todos los días (menos 24 y 31 de diciembe) desde las 18:30 horas hasta las 21:30 horas, con entradas cada 30 minutos, con un máximo de 400 personas por turno.

Este año se amplían las zonas decoradas, el recorrido subirá hasta el mirador (la famosa cúpula que se ve desde la autovía) y contará con "nuevos y espectaculares juegos de luces", sumado a una cuidada escenografía, personajes, grandes esculturas luminosas y proyecciones audiovisuales.

Todo ello se acompañará con la música creada en exclusiva por el compositor Alberto Miras y bajo la dirección artística de Alberto Díaz de la Quintana. En cuanto a movilidad, se han mejorado los accesos y zonas de parking, así como el desplazamiento con lanzaderas desde diferentes puntos y conexiones con los autobuses urbanos y turísticos.

Festival de las Linternas

La otra gran novedad de la Navidad en Málaga es el Festival de las Linternas, previsto desde el 30 de noviembre al 15 de febrero en el parque del Oeste, y que servirá para homenajear a la cultura milenaria.

Según trascendió, las entradas para el evento podrán adquirirse a partir de este martes, 15 de octubre, aunque aún no han salido a la venta a fecha de salida de este artículo. Tienen un precio único de preventa de 14 euros por persona. Más tarde, el acceso al recinto costará entre 15 y 20 euros, en función del día y de la afluencia de público. Los menores de tres años no pagan. Puedes conseguir las entradas en El Corte Inglés y en la propia web del festival.

Abrirá de 18 a 23 horas, aunque el acceso se dividirá en cuatro pases diarios: a las 18, a las 19.15, a las 20.30 y a las 21.45 horas. 600 linternas y 4.000 puntos de luz conformarán este bonito festival, que se ubicará en la parte central del parque, junto al gran lago, y que tendrá una extensión de tres hectáreas.

Además, está previsto que se produzcan una serie de actividades como un mural de los deseos, talleres de creación de farolillos, caligrafía y banderolas, además de espectáculos de música, teatro y baile que harán sumergirse a los malagueños en la cultura asiática.

Se trata de una iniciativa promovida por Ximénez Entertainment y Lantern Group. La primera organización es la que coloca desde hace años las luces de Navidad en Málaga y la segunda todo un referente por sus festivales en Asia.