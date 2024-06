El debate sobre la inteligencia artificial inunda el DES: "Si no la integras, no importarás"

El Digital Enterprise Show (DES) se define como el mayor evento europeo dedicado a las tecnologías exponenciales y, durante su primera jornada, ha dedicado especial atención a una de ellas: la inteligencia artificial. La presencia de la considerada como tecnología de la década ha impregnado cada debate, cada presentación y cada stand.

"Es un aliado más a quien debemos invitar a nuestra actividad empresarial diaria", ha afirmado la directora del DES, Sandra Infante. "Si no eres una empresa impulsada por la IA en 2025, no importarás", ha sentenciado uno de los oradores estrellas del evento, el copresidente de AI for the Planet Alliance Mark Minevich. "Es importante conocer cómo garantizamos un uso seguro de la IA", ha defendido la copresidenta del Órgano Consultivo de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas, Carme Artigas.

El evento ha contado con un desfile de importantes gurús tecnológicos internacionales que han expuesto su visión respecto a esta herramienta. Minevich ha apostado por una inteligencia artificial centrada "en el ser humano, la ética, los modelos sostenibles y el futuro de la salud". "Esta es la era de la innovación sostenible a largo plazo", ha sostenido el analista que, no obstante, ve las aplicaciones cada vez más cerca.

Mark Minevich, en el DES. DES

"2024 es el año donde nos centraremos en la personalización, la mejora de los mercados predictivos y la productividad de la cadena de suministros. En 2025, escalaremos los casos actuales", ha planteado el experto, que ha sido contundente a la hora de descartar la relevancia de las compañías que no apliquen la IA de manera transversal en sus procesos.

Para él, el impulso de esta tecnología es un tsunami que podrá con (casi) todo: "La innovación debe impulsar la sociedad, no las normativas. Hay que equilibrar, no sobrerregular. Necesitamos una mejor gestión y gobernanza”. Sobre esa regulación ha profundizado el jefe de gabinete del eurodiputado Dragos Tudorache, Dan Nechita, que lidera la Comisión Especial sobre IA creada por la Eurocámara.

"Queríamos asegurarnos de que hubiera límites", ha dicho Nechita, que ha asegurado que esa regulación está "preparada para el futuro" porque "muchas partes pueden actualizarse sin tener que pasar de nuevo por todo el proceso”. El exdirector de alianzas estratégicas en España y Portugal de Meta, Millán Bezosa, ha coincidido: "Se necesita un botón rojo en caso de que las cosas no funcionen como se espera".

La copresidenta del Órgano Consultivo de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas, Carme Artigas, también ha contribuido a esa visión: "Es importante conocer cómo garantizamos un uso seguro de la IA, evitamos una práctica peligrosa no intencionada y el riesgo real, que es el daño a los derechos humanos fundamentales". Ella ha participado en una mesa de debate junto con la británica Wendy Hall, pionera en el desarrollo de la ciencia para la creación de la World Wide Web, y Linghan Zhang, miembro del Órgano Consultivo de Alto Nivel sobre inteligencia artificial de la ONU. Las tres expertas han coincidido en la importancia de minimizar los riesgos de esta tecnología.

Carme Artigas, Wendy Hall y Linghan Zhang; en el DES 2024.

Esta octava edición del evento, que se celebra hasta el próximo jueves, ha contado con una ceremonia de apertura liderar por las autoridades políticas. El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha recordado el importante gasto autonómico dedicado a convertir a la región en "una locomotora de la digitalización"; mientras que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha calificado el DES como "un lugar para aprender las mejores prácticas de aplicación de la tecnología y ser mejores personas.

"Me preocupa que haya una oferta de miles de puestos de trabajo en Europa en los próximos años en la industria tecnológica que no haya con quien cubrir", ha defendido De la Torre, que ha resaltado la importancia de la formación para revertir esa situación. Por su parte, el presidente de la Diputación de Málaga, Francis Salado, ha asegurado que el evento "promueve el intercambio de ideas entre ejecutivos de todo el mundo".