Los alcaldes del PP en Málaga exigen fuertes inversiones al Gobierno de Pedro Sánchez ante el aumento de población

Málaga está en continuo crecimiento y no tiene las infraestructuras necesarias para soportarlo. En pocos años se puede llegar al colapso y dejar de ser un destino agradable para residir, trabajar o hacer turismo, que son precisamente las líneas de trabajo que están impulsando las administraciones para captar talento y turistas.

Las proyecciones de población realizadas por el Instituto Nacional de Estadística afirman que en la provincia de Málaga vivirán más de dos millones de personas en 2031, pasando a ser la provincia andaluza más poblada, y rozará los 2,15 millones en 2038.

Son casi 400.000 personas más que las que están censadas oficialmente en la actualidad. Y ya en estos momentos hay serios problemas con la escasez de agua o la movilidad. Málaga aspira a convertirse en un gran área metropolitana que recorra prácticamente toda su costa y crezca por el interior pero, mientras se hacen las infraestructuras necesarias, corre el peligro de morir de éxito.

Es algo obvio y ya tema habitual de conversación en la sociedad malagueña. Los políticos son los que tienen que tomar la sartén por el mango y realizar las inversiones necesarias. Los alcaldes del PP en la provincia se han reunido este viernes en Mijas y han firmado un manifiesto en el que muestran esa preocupación y exigen al Gobierno central socialista que haga los desembolsos económicos necesarios para evitar ese colapso.

Ese manifiesto tiene cinco puntos. En el primero reclaman "visión de Estado" para afrontar con "anticipación, planificación y celeridad el crecimiento demográfico de la provincia y el dimensionamiento de los servicios públicos para poder atender esta nueva realidad". La verdad es que ya se va tarde, pero cuanto más tiempo pase será lógicamente peor.

En su segundo punto los alcaldes del PP en la provincia de Málaga solicitan inversiones al Gobierno de Pedro Sánchez en materia de agua, movilidad, equilibrio territorial y gestión de residuos y eficiencia energética.

En el capítulo de agua, reclaman mejorar la interconexión de las cuencas y ejecutar los proyectos que aparecen en el Plan Hidrológico Nacional. En movilidad, ampliar a tres carriles la A7 desde Vélez Málaga hasta la capital o entre Puerto Banús y San Pedro, así como el tren litoral en toda la costa o suspender el peaje de la autopista en la zona occidental, entre otras medidas.

Mejorar el desarrollo de los municipios menores de 20.000 habitantes y hacer "fuertes inversiones" en tratamiento de residuos o reciclaje también aparecen en este documento.

El tercer punto del manifiesto hace referencia a la falta de vivienda asequible y desde el PP exigen modificar la Ley de Vivienda para promover el alquiler y poner en marcha un plan estatal de vivienda.

En su cuarto punto el PP reclama "un marco de financiación justo" para Andalucía y sus ayuntamientos para que éstos puedan hacer frente al aumento de población desde el punto de vista sanitario, social o educativo. En el quinto van en la misma línea, pero exigiendo rechazar la "financiación extraordinaria en otros territorios que no responden a una realidad contrastable y objetiva".

Lo primero, la autopista gratis

La presidenta del PP en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado este viernes que la primera medida a adoptar por el Gobierno debería ser la gratuidad del uso de la autopista en verano para favorecer la movilidad. Todo lo demás, lógicamente, es muy necesario, pero no se va a hacer de un día para otro. De hecho, es probable que no se haga en años.

“El tren litoral supone una solución a largo plazo, pero antes deben planificarse otras actuaciones, porque las carreteras están colapsadas y necesitan soluciones inmediatas”, ha dicho Navarro.

"Es imprescindible abordar esas necesidades aparejadas a ese crecimiento demográfico, pero no podemos hacerlo sin el apoyo de la administración con mayor capacidad inversora que, además, está recibiendo más fondos de Europa que nunca. No hay excusa, puede haber razones políticas, electorales o pactistas para negar esas inversiones a Málaga, pero no hay razones objetivas”, ha añadido la presidenta del PP provincial. El PP destaca que, solo en materia hídrica, es necesario invertir 2.000 millones de euros en Málaga.