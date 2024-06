Dívar (Kia): "Hasta que el Gobierno no se lo tome en serio, el coche eléctrico no va a avanzar"

El coche eléctrico no arranca en 2024. Las ventas crecen sólo un 2%, cuando el año pasado el incremento era del 50%. Además, ha perdido 0,5 puntos de cuota de mercado respecto a 2023 y está en el 4,5%. Las ventas de Kia se mueven en estos ratios, según explica Eduardo Dívar, director general de la compañía en el área Iberia, que incluye España. "Nos gustaría hacer más, pero un mercado en el que hay tantas dificultades no es fácil".

El directivo de la firma coreana es rotundo sobre las responsabilidades de esta situación: "Hasta que el Gobierno no se lo tome en serio, el coche eléctrico no va a avanzar". Para Dívar, "el plan Moves es una prueba palmaria de que el presidente de Anfac, Wayne Giffiths, ha hecho bien en dimitir".

"El Gobierno no había hecho nada hasta ahora, no había trabajado absolutamente nada. Y lo único que ha hecho es prorrogar el Plan Moves deprisa y corriendo. Queda muchísimo por hacer", denuncia.

Eduardo Dívar, director general de Kia Iberia

Dívar, durante su intervención el V Simposio del Observatorio de la Movilidad de EL ESPAÑOL e Invertia, considera que hay que copiar lo que se está haciendo en Portugal. "Allì el coche eléctrico tiene hasta cuatro veces más peso". Algo que se ha logrado con incentivos fiscales para los consumidores.

Recuerda, además, las ayudas del Moves 3 tardan mucho en llegar al comprador, "algo que hay que corregir". También llama a "unificar los beneficios municipales para los consumidores de coches eléctricos" y que se señalicen los puntos o estaciones de recargas de las carreteras.

Precisamente, respecto a los puntos de recarga reclama agilizar la burocracia y crear una ventanilla única para su gestión. "El 30% de los puntos de recarga que hay en España están cerrados. No porque no funcionen, sino porque la Administración no da la autorización para abrirlos".

Otra cuestión que se le suele achacar al coche eléctrico es su elevado precio respecto al de combustión. Sin embargo, el directivo de Kia considera que "los precios son los que son. ¿Por qué tengo que bajar yo los precios y perder dinero? Es la Administración la que quiere que yo venda coches eléctricos y que lleguemos a 2035 sin coches de combustión. Que se quite el IVA del 21%. Lo que no vamos a hacer los fabricantes es vender a pérdidas".

Dívar ha avanzado durante su participación en el evento de EL ESPAÑOL e Invertia que su firma va a lanzar el Kia EV 3 en octubre, que va a tener un precio de 34.000 euros (que baja a 28.000 con el Moves). "Va a suponer una inflexión en la demanda del coche eléctrico" dado que va a facilitar el acceso.

La firma coreana se va a volcar en el eléctrico en el futuro. "En los próximos tres, cuatro años vamos a tener 15 modelos totalmente eléctricos. La ofensiva de Kia en coche eléctrico es total. Queremos ser un líder en movilidad eléctrica y para eso tenemos que lanzar toda una batería de coches eléctricos".

¿Qué distingue a Kia en este campo? Según Dívar, en "la variedad de coches que ofrecemos", la "capacidad de carga" y la tecnología dentro del coche. "Creemos en la combinación de pantallas e instrumentos".