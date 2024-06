Vélez (PSOE) a Miras en el Debate del Estado de la Región: "No hay diferencia entre usted y Vox"

El líder de los socialistas murcianos, Pepe Vélez, ha protagonizado una intervención dura este miércoles en la Asamblea Regional, al inicio de la segunda sesión del Debate del Estado de la Región de Murcia. Vélez ha resumido las tres décadas que el Partido Popular suma al frente del Palacio de San Esteban exclamando la siguiente metáfora: "¡Si la Comunidad fuese una empresa, hace años que habría tenido que cerrar por estar en bancarrota, y todos ustedes estarían en la calle!"

El secretario general del PSOE y portavoz parlamentario ha incidido en los efectos negativos que la gestión popular tiene para la Región de Murcia: "Treinta años de gobiernos del PP nos han condenado a tener el tercer peor índice de calidad de vida; una de las mayores tasas de pobreza y desigualdad; una economía precaria; una región arruinada; un Mar Menor en la UVI; los peores servicios sanitarios de toda España; un presidente regional condenado por corrupción [Pedro Antonio Sánchez] y otro en el banquillo para ser juzgado [Ramón Luis Valcárcel]".

Vélez ha dedicado la primera parte de su intervención a enumerar estadísticas negativas que afectan a la comunidad murciana, como estar a la cabeza del ranking nacional de mujeres que sufren violencia de género, ser la segunda región con mayor tasa de fracaso escolar, así como haber cerrado 2023, con 1.452 personas fallecidas sin haber cobrado la ayuda de dependencia o sumar 500.000 ciudadanos viviendo en riesgo de pobreza. Todo ello, aderezado con datos macroeconómicos como los 252 euros menos que cada mes cobra un trabajador murciano frente a la media estatal.

Tal marco introductorio ha servido al secretario general de los socialistas murcianos para recoger el testigo de la estrategia que siguió durante las elecciones europeas su amigo personal, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, equiparando al PP con Santiago Abascal y su partido de ultraderecha: "Señor López Miras, tengo que decirle que no hay ninguna diferencia entre ustedes y los negacionistas de Vox".

La intervención del líder del PSOE pone de manifiesto que el Debate del Estado de la Región de Murcia no se saldará con ningún pacto político de calado que beneficie a la ciudadanía. Prueba de ello es que Pepe Vélez le ha advertido al jefe del Ejecutivo autonómico y presidente del PP, Fernando López Miras, que está dispuesto a recurrir a la vía legal, si pacta con Vox una modificación de la Ley de Protección del Mar Menor que levante las restricciones al sector agrícola y ganadero en el Campo de Cartagena.

"Usted se alía con los negacionistas de Vox, para cambiar la ley que garantiza la protección del Mar Menor, como ya hizo el Partido Popular en 2001, derogando una ley socialista que garantizaba la defensa de la laguna. Le adelanto que, cualquier cambio de esta ley que amenace la recuperación y protección de Mar Menor, lo vamos a recurrir por la vía política y judicial. ¡No vamos a permitir ni un paso atrás!"

El socialista Pepe Vélez durante su intervención en el Debate del Estado de la Región de Murcia.

Uno de los momentos más tensos de la intervención del dirigente socialista se ha vivido cuando estaba hablando de la situación hídrica de Murcia, el Trasvase Tajo-Segura y ha aludido al famoso eslogan que el PP enarboló durante años en la comunidad murciana: 'Agua para todos'. El secretario general del PSOE ha gesticulado en el atril con sus manos y una fuente del Partido Popular denuncia una "peineta de Vélez desde la tribuna de la Asamblea hablando de agua".

El momento peineta ha ocurrido cuando Pepe Vélez defendía que Murcia ha recibido más agua del trasvase con Pedro Sánchez en la Moncloa que con Mariano Rajoy. "Los socialistas apostamos por apoyar a los agricultores, ganaderos y pescadores en la transición hacia un modelo sostenible, cumpliendo con las directivas europeas. Y por supuesto, vamos a defender la continuidad del Trasvase Tajo-Segura que junto a la desalación, garantice 'el agua para siempre' que necesita nuestra Región".

Financiación catalana

Uno de los asuntos que marca la agenda del debate es la infrafinanciación que Murcia sufre históricamente y que coincide con la coyuntura actual de Cataluña, donde el PSOE valora conceder una financiación singular a esta comunidad, a cambio de que el socialista Salvador Illa sea investido presidente catalán. Pepe Vélez no ha pasado de puntillas sobre este asunto y su estrategia ha consistido en proponerle a Fernando López Mirar cerrar "un acuerdo" para la reforma del Sistema de Financiación Autonómica.

"Le propongo un compromiso que tome como base los distintos acuerdos que ya hemos adoptado en esta Asamblea Regional por una amplísima mayoría", según ha defendido el portavoz del PSOE. "Es decir, la defensa de un sistema que sea justo y equitativo, basado en población ajustada, y la condonación de la deuda vinculada a la infrafinanciación que hemos tenido con respecto a la media de las comunidades autónomas".

"Señor López Miras, no tendremos un Concierto Catalán en base al modelo vasco y navarro, a pesar de que en noviembre de 2016, el Señor Feijóo dijo en el Círculo de Economía de Cataluña que 'el Concierto Económico de Cataluña se puede plantear y se puede hablar'", tal y como ha recordado Vélez. "El problema del nuevo Sistema de Financiación Autonómica no será Cataluña. El problema es que Feijóo no es capaz de poner de acuerdo a las comunidades gobernadas por el Partido Popular".