Felipe VI subraya "la importancia de ser coherente, asumiendo el coste que pueda conllevar"

Diez años después de su proclamación como jefe del Estado, Felipe VI ha hecho balance de su reinado como garante "de la Constitución y sus valores", un compromiso que él mismo asumió aquel 19 de junio de 2014 y que hoy renueva. "A ellos me he ceñido, y me ceñiré siempre", ha prometido.

"Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos. Esta actitud es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos [...] asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar", ha señalado el monarca, en una aparente alusión a su hermana Cristina. El Rey, que previamente había entregado la Orden del Mérito a 19 ciudadanos (uno por cada comunidad autónoma más Ceuta y Melilla), ha repasado una década en la que prometió instaurar una "Monarquía renovada para un tiempo nuevo". Ahora su foco ha sido otro, la unidad de España, la cual ha definido como "el mayor valor que tenemos". "Diez años ante la Historia puede no parecer un periodo extenso, pero en términos institucionales y personales supone ya un tiempo suficiente para hacer balance con serenidad y perspectiva", ha valorado Felipe. "Hoy me reafirmo con entusiasmo y determinación en aquel compromiso que ha permeado cada gesto y cada palabra en la década transcurrida". El discurso de Felipe VI se produce en un momento complicado, parecido al que hubo hace 10 años en cuanto a tensión política se refiere. Esta vez los protagonistas son otros, con la mayoría mirando a los ábacos de Gobierno en Cataluña y los pactos del independentismo. Precisamente, el asunto que más cimentó la figura del Rey como jefe del Estado el 3 de octubre de 2017.