El PSOE no vota a favor de la Monarquía en Navarra tras apoyar con Bildu los "valores republicanos"

El PSOE se pone de perfil. A la declaración institucional que este lunes ha llevado el Partido Popular a la Mesa del Parlamento de Navarra para apoyar a la Monarquía, el grupo que lidera la presidenta socialista María Chivite no ha votado ni a favor ni en contra. Ha decidido abstenerse, impidiendo así que prospere la iniciativa.

De esta forma, los socialistas navarros eluden retractarse del controvertido episodio de la semana pasada, cuando, junto a Bildu, brindaron el apoyo a una moción de Podemos que ensalzaba los "valores republicanos" y en cuya exposición de motivos se atacaba de manera directa a la Corona.

Como avanzó EL ESPAÑOL, el PP navarro movió ficha en el entuerto al registrar una propuesta para ensalzar la labor de la Monarquía "a lo largo de estos últimos años" y retó al PSN (Partido Socialista de Navarra) a apoyarla. No ha sido así. Los socialistas han eludido cerrar filas con Felipe VI a escasos días del décimo aniversario de su proclamación como Rey.

La intención del PP era que el mismo Parlamento que el pasado jueves, con la aquiescencia del grupo socialista, dio luz verde a una resolución contraria a la Corona, ahora se pronunciara en la dirección opuesta. Pero la equidistancia del PSN no lo ha permitido. La declaración de los populares sólo ha recibido el apoyo de UPN y Vox, insuficiente para salir adelante.

En su texto, el PP defendía que el jefe del Estado actúa como "un símbolo de unidad y continuidad del Estado, representando a todos los ciudadanos sin distinción de ideologías políticas". El monarca, apuntaba la declaración, ejerce un "rol crucial en la diplomacia española" y contribuye a "mejorar la imagen de España en el mundo".

Finalmente, el PP proponía al resto de grupos estampar su forma en tres puntos muy concretos. El primero: "El Parlamento de Navarra apoya, agradece y reconoce el papel de la Monarquía desde la Transición hasta la actualidad". Segundo: "El Parlamento de Navarra reconoce la monarquía como parte integral de la historia, presente y futuro, así como la identidad cultural de España".

Y tercero: "El Parlamento de Navarra reconoce el trabajo de la Monarquía como pilar de estabilidad en nuestro país proporcionando continuidad institucional durante periodos de cambio y crisis".

La justificación de Ferraz

De esta forma, el PP situaba la pelota al tejado del PSN. Estos días, los principales mandos socialistas han querido marcar distancias del voto a favor de su grupo a una iniciativa antimonárquica en el Parlamento de Navarra. Aunque Ferraz también ha evitado una desautorización pública que zanje de raíz el embrollo.

La dirección federal de los socialistas se aferra a que el PSN no votó la exposición de motivos del texto registrado por la coalición de extrema izquierda que conforman Podemos, Izquierda Unida y los Verdes; sino que, alegaron fuentes socialistas, sólo se aprobó el primer punto de la moción, el que se refería al "firme compromiso" del Parlamento de Navarra con "los valores republicanos".

No obstante, el preámbulo de la iniciativa presentada por la formación morada y respaldada por Bildu no dejaba lugar a dudas: "La monarquía representa la corrupción sistemática no como un caso aislado, sino como la característica que ha definido la relación histórica de la Casa de los Borbones con el Estado".

A lo acontecido en Navarra se suma otra votación polémica en la que el PSOE ha boicoteado un reconocimiento a la Corona. En Baleares, la semana pasada, el Consell de Mallorca no pudo nombrar a la princesa Leonor como Hija Adoptiva de la Isla porque el PSOE se abstuvo, lo que decantó la balanza hacia las fuerzas antimonárquicas.

Este domingo, Izquierda Unida y Podemos salieron a las calles de Madrid para clamar contra los diez años de reinado de Felipe VI. Bajo el lema "Monarquía no, democracia sí", los socios de Sánchez, junto a otros colectivos, congregaron a unas 4.000 personas. La convocatoria pasó desapercibida hasta que un grupo de manifestantes manteó en efigie al monarca.

El mismo PSOE que hace meses acudió a la Fiscalía General del Estado para denunciar un "delito de odio" por un hecho similar frente a Ferraz -la famosa piñata de Sánchez en Nochevieja-, ahora guarda silencio.