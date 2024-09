PSOE y PP evitan el consenso en las Cortes de Castilla-La Mancha pese al rechazo de ambos al cupo catalán

Paradojas de la vida política en Castilla-La Mancha. Los tres grupos parlamentarios de las Cortes regionales, PSOE, PP y Vox, rechazan con contundencia el cupo catalán y buscan un mejor sistema de financiación autonómica para Castilla-La Mancha pero parecen incapaces de conseguir una "foto del consenso" y ponerse de acuerdo para votar una propuesta común en defensa de los intereses de la comunidad autónoma.

Así ha quedado claro este jueves en el Pleno del Parlamento castellano-manchego en el que, cada uno con un discurso diferenciado, han esceneficiado una vez más sus discrepancias políticas en un asunto clave en el que, como la financiación autonómica y el cupo catalán, Castilla-La Mancha se la juega en los próximos años.

Especialmente significativa es la posición de los grupos socialista y popular, que evitan ponerse de acuerdo incluso en lo que, en sus líneas generales, están de acuerdo: el rechazo al concierto económica para Cataluña y la financiación singular. Los portavoces de ambos partidos en este debate, el socialista Fernando Mora, por un lado, y la popular Carolina Agudo, por otro, han protagonizado un intenso debate sin que parezca que, en la votación de esta tarde, puede haber ningún tipo de acuerdo.

Distintos enfoques

La clave está en los enfoques que cada partido plantea ante el pleno. Mientras el PSOE pone el acento en instar al PP a aprobar el techo de gasto que necesita el Gobierno de Pedro Sánchez para avanzar en los Presupuestos Generales del Estado y mejorar la financiación autonómica, el PP se centra específicamente en el cupo catalán con el objetivo de que los socialistas de Castilla-La Mancha voten en contra en el Congreso y derriben los privilegios de Cataluña.

El choque, por tanto, es total porque no hay diálogo posible con planteamientos tan dispares en torno a un mismo asunto central. Como se sabe, los socialistas defienden la urgencia de ayudar a Sánchez a aprobar el techo de gasto porque sin él Castilla-La Mancha perderá 230 millones de euros, pero el PP, tanto a escala nacional como regional, no quiere dar al sanchismo ese balón de oxígeno que impulsaría la legistura.

Así las cosas, el socialista Fernando Mora ha defendido una propuesta del PSOE para apoyar el techo de gasto y reclamar, a la vez, un nuevo modelo de financiación autonómica más justo para Castilla-La Mancha. Mientras tanto, la popular Carolina Agudo ha defendido su propia propuesta contra el cupo catalán y que los diputados del PSOE en el Congreso lo rechacen con su voto.

Cruce de acusaciones

Mora ha criticado la “incoherencia” del PP al rechazar la posibilidad de que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan gestionar hasta 12.000 millones de euros, por el voto en contra de sus diputados en el Congreso, que “votaron a favor de su partido y en contra de los intereses de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, y de los ciudadanos”.

El parlamentario socialista ha dicho, en este sentido, que no tiene justificación que el ayuntamiento de Albacete no vaya a disponer de 9 millones de euros más o que el Ayuntamiento de Toledo no vaya a contar con 7 millones de euros más, y todo porque el PP “no tiene propuesta ni modelo de financiación”, ha asegurado.

Agudo, por su parte, ha recordado que el PP denunció que no se permitiera celebrar un Pleno monográfico en las Cortes de Castilla-La Mancha para hablar de la importancia de poder llegar a un acuerdo entre los grupos parlamentarios en contra del cupo catalán. Y ha mostrado una "preocupación máxima" por el peligro que corren los servicios públicos de los castellano-manchegos "gracias a esos pactos que el PSOE esta llevando a cabo con los separatistas, para beneficiar a unos a expensas de otros".

Pérdidas millonarias

“En España no puede haber comunidades de primera y comunidades de segunda. Y desde luego no podemos permitir es que haya ciudadanos con privilegios, los líderes separatistas socios de Sánchez y ciudadanos sin servicios, como nos van a condenar a los castellanomanchegos si sale adelante el cupo catalán”, ha dicho Agudo, quien ha criticado la ausencia de Page en el debate. El cupo catalán, según la dirigente popular, supondrá la pérdida de 700 millones para Castilla-La Mancha en los próximos años.

En la misma línea, el diputado de Vox Francisco Cobo ha criticado que el Gobierno otorgue privilegios "a quienes le han arrebatado la credibilidad" y ha lamentado la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña y que el Estado pueda dejar de percibir ingresos tributarios que ascienden a 30.000 millones euros anuales.

Asimismo, ha indicado que la deuda prevista al cierre del ejercicio 2024 en Castilla-La Mancha es de 16.255 millones de euros y ha añadido que es momento de que los socialistas reconozcan "que no son capaces de remontar la mala situación en la que nos encontramos" y que "se aferran" a echar la culpa a la infrafinanciación.

Asunto "de región"

Por su parte, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha tomado la palabra al cierre del debate parlamentario para reclamar a los populares que "transmitan a sus diputados" la importancia de aprobar la senda de déficit para los próximos años.

De igual modo, en relación a la financiación autonómica, ha abogado por un modelo que garantice "la igualdad de todos los ciudadanos" por población ajustada y ha opinado que las comunidades autónomas se tendrán que poner de acuerdo en cómo definir esa población ajustada, es decir, "cuáles son las singularidades que tenemos" para que "el dinero refleje el coste que supone prestar los servicios que son de nuestra competencia".

"Esto no es un asunto de partido, es un asunto de región", ha aseverado Ruiz Molina, quien también ha demandado al PP que se lea las propuestas planteadas al respecto y modifique aquello con lo que no esté de acuerdo para mejorarlas.