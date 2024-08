El PSOE denuncia que Albacete y Toledo están fuera del programa VioGén: "No es tolerable"

Solo ocho capitales españolas de provincia, entre ellas las castellano-manchegas Albacete y Toledo, no están adheridas hoy por hoy al Sistema VioGén, el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior cuyo objetivo es "establecer una tupida red que permita el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas, y de sus hijos e hijas, en cualquier parte del territorio nacional".

Una situación que, a juicio del secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, "no es tolerable". El dirigente socialista, que también es diputado nacional por Toledo, ha denunciado en su perfil de la red social 'X' (antes Twitter) que "el PP de Castilla-La Mancha está machacando las políticas de igualdad desde los ayuntamientos que gobierna".

"Han eliminado los puntos violeta para evitar agresiones sexuales, escuelas deportivas femeninas o no celebran el día internacional contra la violencia de género. Pero que Albacete y Toledo no estén en el programa VioGén que protege a la víctima de la violencia de género y vigila al agresor no es tolerable", ha argumentado Gutiérrez.

El @PP_CLM está machacando las políticas de igualdad desde los Ayuntamientos que gobierna: han eliminado los puntos violeta para evitar agresiones sexuales, escuelas deportivas femeninas, o no celebran el día internacional contra la violencia de género.



El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, igualmente, ha anunciado que los socialistas presentarán "iniciativas para que el PP restituya estas políticas en todos los ayuntamientos".

"Estoy seguro de que Paco Núñez (quien tanto habla de igualdad) no solo las apoyará, sino que dará órdenes a sus alcaldes de que reviertan los recortes. ¿O es que Núñez solo es capaz de decir al PSOE lo que tiene que hacer pero incapaz de hablar en su propio partido?", se ha preguntado.