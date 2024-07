Así afecta la caída de Microsoft en Castilla-La Mancha: fallos en el Sescam y problemas en empresas

El mundo se ha despertado este viernes con un fallo global de Microsoft que está provocando problemas en numerosos servicios públicos y privados, empresas, transportes, aeropuertos, industrias y medios de comunicación de todo el planeta. Castilla-La Mancha no está siendo ajena a esta caída de los sistemas y está sufriendo algunas consecuencias principalmente en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), aunque también en algunas empresas de tamaño medio o grande.

Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM han asegurado que los distintos servicios y centros del Sescam, o al menos en algunos de ellos, tienen problemas de acceso a la historias clínicas y eso está generando fallos en el servicio que se presta. Los informes, según estas fuentes, se están haciendo a mano por el momento, aunque parece que la situación no es de gravedad en ningún centro sanitario de la región.

Por su parte, también se están produciendo problemas en algunas pocas empresas de Castilla-La Mancha, pero de forma generalizada la situación está normalizada en estos momentos. El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, en declaraciones a nuestro periódico, ha asegurado que, salvo algún caso aislado en alguna gran empresa, el tejido empresarial de la región funciona con normalidad.

Pendientes de la evolución

"No nos está llamando nadie", asegura Nicolás, "y eso es señal de que no está habiendo muchos problemas" en la comunidad autónoma. No obstante, desde Cecam están pendientes de la evolución de los acontecimientos por lo que pudiera ocurrir. Los servicios de la propia patronal castellano-manchega tampoco han sufrido ningún problema como consecuencia del fallo de Micrsoft.

Otras fuentes aseguran que el fallo está afectando al normal funcionamiento de algunas gasolineras en la comunidad. Muchas empresas están recuperando progresivamente sus sistemas y volviendo a la normalidad después del caos provocado por este fallo informático.

El origen de esta caótica mañana estaría en la plataforma de seguridad CrowdStrike y cuya última actualización a nivel global ha salido mal. Esto ha bloqueado el servicio en la nube Microsoft Azure y todos los clientes empresariales que lo usan. Los ingenieros de CrowdStrike tratan ahora de revertir la actualización.

Empresas y entidades

El problema sólo afecta a servicios informáticos de empresas y entidades, no a particulares, al ser estar relacionado con el servicio de Windows para empresas, la nube de Microsoft Azure. Los ingenieros de CrowdStrike están trabajando en el problema en estos momentos.

CrowdStrike Falcon Platform está diseñada para detener las violaciones de seguridad. Este programa es líder en la industria, grandes empresas como las del Ibex35 lo utilizan. El sistema, similar a un antivirus, se basa en tecnología de aprendizaje automático para garantizar que las vulneraciones se detengan antes de que ocurran.

Al principio de la incidencia se especulaba con la idea de un fuerte ataque de ciberseguridad, pero por el momento, toda la información apunta a un fallo del propio programa a la hora de actualizar que habría provocado una caída en cadena en numerosas empresas e instituciones. Según El Coordinador Nacional de Seguridad Cibernética de Australia no hay evidencias de que haya habido participación de piratas informáticos en este caso.