Los policías de Castilla-La Mancha consideran "ridículo" su número de disparos de práctica

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó la semana pasada el Plan de Tiro para la Policía Local de la región, que incluye formación específica en el manejo del arma reglamentaria estableciendo como obligatorio un ejercicio de tiro al año y un mínimo de 25 disparos de fuego de real, algo que el Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha considera "claramente insufiente".

El objetivo, según contempla el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), es controlar el buen estado y cuidado del arma, así como el mantenimiento de las competencias en su manejo. El plan será de aplicación a todos los miembros de la Policía Local que estén en activo y a los que se encuentren en segunda actividad si se hallan desempeñando puestos de trabajo reservados a las personas funcionarias del Cuerpo.

"Para alcanzar y mantener la imprescindible destreza en el manejo de las armas, los agentes efectuarán cada año un ejercicio de tiro que incluirá realización de ejercicios en seco, ejercicio de fuego real y limpieza y puesta a punto del arma reglamentaria. El ejercicio irá precedido de una formación teórica, de al menos una hora, con el objetivo de conocer las medidas de seguridad generales de la práctica y específicas de los ejercicios a realizar, así como familiarizar a la persona tiradora con su arma reglamentaria", reza el DOCM.

Un cifra "rídicula"

A través de un comunicado, el Sindicato Profesional de Policías Locales (SPL) de Castilla-La Mancha ha valorado "positivamente" la aprobación de este plan, que era una "reivindicación histórica", pero considera que 25 disparos anuales "no son suficientes" para adquirir las destrezas de disparo adecuadas en "situaciones extremas en las que pudieran estar en peligro la vida humana", lo que "exige de una respuesta eficaz". De hecho, tacha de "ridícula" esta cifra.

El SPL-CLM ha recordado que otros cuerpos policiales tienen "un plan de tiro trimestral" y que la seguridad privada "tiene la obligación de una tirada semetral con 75 disparos", y ha denuciado que estos ejercicios "deberían ser comunes para todos los agentes de la región". Además, ha criticado que el decreto deje "en manos de los ayuntamientos" el control de la realización estas prácticas "cuando desde el sindicato se había solicitado un plan más ambicioso", con "un control también por parte de la Junta de Comunidades".

Asimismo, ha lamentado que el Gobierno autonómico "no ha comunicado ni publicitado entre el colectivo que se abría un plazo de exposición pública" porque "parece que no le interesa que existan aportaciones u opiniones sobre la norma". "Como no podía ser de otra manera, el trámite de la consulta pública, que nadie sabía que se había abierto, finalizó sin haberse recibido ninguna opinión ni aportación", ha añadido.

No obstante, el SPL-CLM ha indicado que "desde el sindicato estaremos vigilantes para que, al menos, se cumpla el contenido del Plan de Tiro regional" y "seguiremos trabajando en las reivindicaciones y mejoras profesionales de los Cuerpos de Policía Local de la comunidad autónoma".