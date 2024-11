Todo lo que necesitas saber sobre la resistencia al agua de tu móvil: de niveles de protección a lo que de verdad aguanta

Los smartphones pueden incluir diferentes capacidades y características en función del modelo y del público al que lo quiera dirigir el fabricante. En España podemos encontrar teléfonos de lo más curiosos e innovadores, con bastantes clases de funciones y añadidos únicos que los diferencian del resto de dispositivos.

Uno de ellos es Nothing Phone 2, con su diseño modular, aunque hay otros ejemplos muy interesantes como los Samsung Galaxy Z Flip 5. De esta forma, cada usuario puede apostar por el formato que más le convence para su día a día. Hay una función que muchos móviles a partir de cierto rango de precio comparto y que se ha hecho muy popular en los últimos años.

Se trata de la resistencia al agua y al polvo, una función que hace que los móviles pueden mojarse en cierta medida sin riesgo de que se estropeen. En este sentido, existen diferentes grados de protección, función de cada uno se podrá mojar el dispositivo en mayor o menor medida.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de certificados pueden dejar de ser efectivos en ciertas situaciones, y que lo más seguro siempre es intentar no mojarlo en ningún momento, siempre que sea posible. Es una característica que, en muchas ocasiones, actúa como malla de seguridad para evitar daños en el dispositivo.

En caso de que se busque proteger el móvil con algo más de seguridad, una buena opción son las fundas herméticas para la playa. Estas están pensadas para poder ser utilizadas bajo el agua, e incluso para poder tomar fotos cuando el móvil está sumergido, por lo que puede ser una gran opción.

Cómo saber si mi móvil tiene

Por lo general, este tipo de protección no se puede comprobar desde el propio dispositivo, si no quieres necesario acudir a la página de información del teléfono en la web del fabricante para comprobar si cuenta con esta función entre sus prestaciones. Por lo general, cuando integran esta característica, aunque también está presente en algunos dispositivos más modestos.

Por ello, la mejor opción es acudir a la web del fabricante para saber si existe esta protección y en qué grado se da. Hay que tener en cuenta que aunque es algo relativamente común a partir de cierto rango de precios, no todos los móviles lo tienen, por lo que nunca hay que dar por hecho que esta protección existe.

De la misma manera, también hay que tener en cuenta una cosa y es la estanqueidad del dispositivo. Cuando se compra un smartphone resistente al agua, este lleva perfectamente cerrado y con su interior protegido. Sin embargo, si se tiene el móvil desde hace bastante tiempo y este ha recibido algunos golpes, es posible que su interior ya no sea estanco, haciendo que no sea resistente al agua.

Es por eso que si se tiene constancia de que el móvil ha recibido varios golpes o se ha reparado en un servicio técnico no oficial, se puede perder el grado de protección contra el agua, por lo que en estos casos conviene no arriesgar y evitar a toda costa que el móvil se moje. De esta forma, nos curaremos en salud en caso de que el dispositivo, efectivamente, ya no sea estanco. Existen otros factores que pueden provocar que deje de ser resistente, como la exposición a temperaturas elevadas o el contacto con agua salada.

Qué significa cada protección

La protección contra el agua y el polvo suele ser certificada por entidades externas a la marca. La certificación más famosa es la IP, y los dos números que acompañan a estas siglas son los que indican cómo de protegido está el dispositivo frente al polvo y al agua, respectivamente. El nivel de protección contra el polvo es la primera sigla, y va del 1 al 6 en función del grosor del polvo que pueda entrar.

En este sentido, basta con saber que, a partir del nivel 5, se asegura que el poco polvo que pueda entrar no interferirá con el funcionamiento del dispositivo. En lo referente al agua, que es lo que nos interesa en esta ocasión, hay 9 niveles de protección. En el primero, se trata únicamente de protección contra el goteo a una altura de 20 cm. El segundo, es básicamente como el primero, pero probando con varias inclinaciones.

En el tercer grado, el móvil está protegido contra el agua pulverizada en el dispositivo durante más de 5 minutos, mientras que el cuarto y en el quinto ya asegura una protección contra chorros de agua. A partir de aquí, la protección va siendo más interesante de cara al uso del día a día, puesto que permite que caiga con una distancia de más de 3 metros, asegurando que no entrará líquido en el dispositivo.

El nivel 6 de protección asegura el móvil frente a chorros muy potentes lanzados desde la misma de distancia, pero con más del triple de presión, asegurando su estanqueidad. En el nivel 7 existe una protección completa contra el agua, permitiendo incluso sumergirlo de forma continua, aunque será el fabricante el que indique durante cuanto tiempo puede hacerse esto. En el nivel 8, es posible sumergirlo de forma continua.