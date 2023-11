Los móviles más innovadores, que probablemente no conoces y que no has podido comprar en España

A día de hoy, muchos fabricantes tienen una estrategia claramente definida para sus lanzamientos en España y el resto de países, y miden muy bien sus innovaciones y la forma de mostrarlas. Pero esto no siempre ha sucedido así, puesto que también hemos visto a grandes marcas como Samsung o Xiaomi mostrar conceptos de móviles de lo más interesantes, pero que nunca se han podido comprar.

Dispositivos como el móvil enrollable de LG o el Ubuntu Edge, que apostaba por la convergencia entre smartphone y PC en el mismo dispositivo, son algunos ejemplos, pero estos nunca han llegado a salir al mercado o, si lo han hecho, ha sido de una forma extremadamente limitada.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos hecho una pequeña selección de algunos de los móviles más innovadores que hemos visto, pero que, por desgracia, no han llegado a ponerse a la venta. Quién sabe si, de haber salido al mercado teniendo el éxito suficiente, podrían haber llegado a influir en los smartphones actuales.

Samsung Galaxy Flex

Los móviles plegables de Samsung son de los más reconocibles en el mundo Android, y durante años se ha podido ver como la compañía ha experimentado con diferentes conceptos hasta pulirlos y convertirlos en dispositivos listos para salir al mercado. Sin embargo, los Galaxy Flex no han experimentado el mismo destino.

Se trata de dos dispositivos, también plegables, que la compañía mostró en el CES de Las Vegas a principios del pasado 2022 como muestra de lo que son capaces de hacer. Por una parte, el Galaxy Flex Slidable es un concepto de móvil enrollable que, pulsando un botón, es capaz de alargar el ancho del panel para cambiar su formato y aumentar su tamaño.

Varios Samsung Galaxy S Fold El Androide Libre

Por otra parte, los Galaxy Fold S y Fold G también proponían nuevas dinámicas en Android, puesto que uno de ellos era un dispositivo con dos pliegues en la pantalla, lo cual hacía que pudiera pasar de tener una pantalla de móvil a una pantalla panorámica de tablet con solo desplegarlo por completo.

Motorola Rizr

En el Mobile World Congress de 2023 la compañía ha ido un paso más allá de su móvil plegable, el Motorola Razr, para mostrar un teléfono enrollable en formato vertical, una auténtica rara avis que además cuenta con funciones inteligentes para hacerse más grande o más pequeño de forma automática.

Móvil enrollable de Motorola

Por ejemplo, a la hora de ver contenido multimedia o de navegar por redes sociales, el dispositivo sería capaz de aumentar su tamaño para brindar al usuario la experiencia que necesita en el momento oportuno. Sin embargo, su forma es un tanto curiosa, puesto que la forma de expandirse deja al descubierto un fino soporte para la pantalla que puede hacer que sea más frágil.

Además, pese a que la pantalla no estuviera expandida al máximo, se mantenía encendida por completo, lo cual no es lo ideal en términos de optimización de la batería y eficiencia. Está confirmado que no llegará al mercado, aunque no se descarta que el fabricante mejore este concepto en el futuro.

Xiaomi MIX Alpha

Sin duda, el MIX Alpha fue uno de los móviles en los que Xiaomi hizo un mayor despliegue de fuerza. Sin embargo, no lo hizo en algo que resultara especialmente útil a los usuarios. Este móvil contaba con una pantalla que rodeaba el cuerpo del dispositivo prácticamente entero, con un tamaño de 7,9 pulgadas.

Su diseño, desde luego, fue espectacular, pero no tiene nada que ver en materia de productividad con el Xiaomi MIX Fold 3, el móvil plegable más reciente de la marca. El MIX Alpha llegó a salir a la venta, pero las dificultades para su fabricación hicieron que la compañía no llegara a producirlo en masa. Su precio fue de 19.999 yuanes, alrededor de 2.560 euros.

Xiaomi MIX Alpha

Este formato no aporta más ventajas que inconvenientes, por lo que no es muy probable que se vuelva a ver algo similar en el mercado, al menos a corto plazo. Una demostración de fuerza de la marca que le dio mucha atención en su momento por la gran sorpresa que fue este móvil.

Ubuntu Edge

Muchos años antes de que Samsung lanzara DeX, una suerte de Modo escritorio incluido en sus móviles, Canonical quiso tirarse a la piscina para llevar este concepto a la realidad. La compañía lanzó un proyecto de crowfunding en Indiegogo con la intención de recaudar 32 millones de dólares en un mes.

Ubuntu Edge

Consiguió recaudar la mitad, pero, finalmente, no salió adelante. El hardware del Ubuntu Edge iba a estar compuesto por 4 GB de memoria RAM —gama alta en esa época—, cámara de 8 Mpx, pantalla HD y conectividad NFC, así como 128 GB de almacenamiento, que era una cantidad enorme para ese momento.

Sin embargo, lo más interesante del dispositivo era su capacidad de llevar un sistema dual con Android con una parte y Ubuntu por otra, de manera que se pudiera conectar el dispositivo a un monitor y así utilizarlo como si fuera un ordenador, pudiendo llevar una estación de trabajo en el bolsillo. Este tipo de funcionalidades no han tenido demasiado éxito, pero hay fabricantes que siguen apostando por ello.

Tecno Chameleon

Este mismo 2023 se han podido ver tecnologías muy interesantes en el MWC de Barcelona, y una de ellas ha sido desarrollada por Tecno y mostrada en un móvil de lo más peculiar. Este es capaz de cambiar su parte trasera de color, aunque, por desgracia, no lo hace al completo.

Este prototipo de móvil no tiene una pantalla en su parte trasera, sino que se trata de un panel creado en microescala con un material en forma de prisma que es capaz de reflejar los colores de diferente manera dependiendo de cómo le impacta la luz, algo que se puede modificar en menos de un segundo mediante su software especializado.

Tecno Chameleon

Como se puede apreciar en algunas imágenes del dispositivo, el panel que puede cambiar de color solo ocupa una parte de la trasera, por lo que no es capaz de cambiar esta parte al completo. El resto, era de color blanco, incluyendo el módulo de cámaras. En algún momento podría ser posible ver una versión con esta tecnología en toda la superficie.

Samsung Galaxy Round

La compañía coreana comenzó a experimentar con las pantallas flexibles hace mucho tiempo, y buena prueba de ello es el Samsung Galaxy Round, un móvil con una pantalla cóncava que sorprendió mucho. Fue lanzado en 2013 poco después de que salieran a la luz algunas filtraciones sobre su diseño.

Samsung Galaxy Round

Su principal distintivo fue su pantalla OLED curva, al más puro estilo de algunos monitores Odyssey actuales de la compañía. Sin embargo, el beneficio de curvar la pantalla de un móvil no estuvo —ni está— muy claro, puesto que no aporta una mayor inmersión, al contar con una pantalla pequeña y que se utiliza a cierta distancia de los ojos.

Este dispositivo no salió de Corea del Sur, pero con él, Samsung consiguió sorprender bastante por sus grandes progresos con los paneles flexibles, algo que una generación más tarde aprovecharía para introducir en un dispositivo que sí que salió de su país natal: el Samsung Galaxy Note Edge.

LG Rollable

Pese a que LG sigue inmersa en el negocio de la tecnología de consumo con productos como ordenadores portátiles, monitores o televisores, la compañía abandonó el negocio de los smartphones hace unos años. Aunque, sorprendentemente, lanzó una tablet en 2022.

Sin embargo, antes de hacerlo, a la compañía le dio tiempo a desarrollar y fabricar el LG Rollable, su primer móvil enrollable que, por desgracia, nunca llegó a ver la luz, a pesar de que la compañía estuvo muy cerca de lanzarlo al mercado. De hecho, incluso se ha descubierto un prototipo muy avanzado.

Móvil enrollable de LG 뻘짓연구소

Algunas de sus características distintivas son que, cuando estaba en su posición compacta, la parte trasera era capaz de mostrar notificaciones y widgets, y además no contaba con ningún botón físico, sino que eran todos táctiles, algo bastante chocante.

