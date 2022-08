LG vuelve a Android con este nuevo dispositivo lanzado por sorpresa

Ha pasado ya un año y medio desde que LG anunciase su abandono del sector de teléfonos móviles, dando así cierre a una etapa que vio nacer smartphones muy interesantes e innovadores (y siendo sinceros, también otros que no lo eran tanto).

[El LG Rollable es oficial: LG muestra su móvil enrollable en vídeo]

El fin de LG como fabricante de móviles fue un duro golpe al sector Android en concreto, ya que era una de las marcas que más experimentó con diferentes formatos de forma, como el sorprendente LG Wing con una segunda pantalla que se ponía en formato horizontal.

LG vuelve a Android

Al menos, el fin de LG en el sector de los smartphones no tiene por qué suponer su fin completo como fabricante de dispositivos; estamos hablando de una de las mayores marcas tecnológicas del mundo, así que, en perspectiva, era inevitable que ‘volviese’ de alguna manera.

Lo ha hecho con la LG Ultra Tab, una tablet Android que ha sido lanzada esta misma semana en Corea del Sur sin mucho alboroto; de hecho, el dispositivo simplemente ha aparecido en la tienda coreana sin ningún tipo de campaña publicitaria, algo realmente raro teniendo en cuenta que es la vuelta de LG a un sector que había abandonado. La última tablet con Android lanzada por LG fue la G Pad 5, nada menos que en el 2019, así que esta es una ocasión especial; desde entonces, LG se ha centrado en portátiles, tablets y 2-en-1 con Windows y ChromeOS, pero no Android.

Quién sabe si el lanzamiento de la LG Ultra Tab representa la vuelta del fabricante a Android; es posible que sea una manera de ‘tantear’ el mercado, especialmente ahora que Android para tablets está recuperando protagonismo gracias a Android 12L y al futuro lanzamiento de la Pixel Tablet de Google. O puede simplemente que LG quiera cubrir una pequeña demanda en su país natal, ya que la compañía no ha aclarado si este dispositivo llegará al resto del mundo.

Procesador y memoria Qualcomm Snapdragon 680 de ocho núcleos y GPU Adreno 610.

Memoria RAM: 4 GB LPDDR4X.

Almacenamiento interno: 64 GB UFS 2.2.

Pantalla Tamaño: 10,35 pulgadas.

Resolución: WUXGA (2000 x 1000 píxeles).

Tecnología: IPS.

Camara trasera Principal: 8 Mpx.

Otros: LED Flash, autofoco.

Camara delantera Resolución: 5 Mpx.

Conectividad Bluetooth 5.1.

Wifi 802.11ac

USB-C

MicroSD

Autonomía Batería: 7.040 mAh.

Carga rápida: 25 W

Dimensiones y peso Dimensiones: 247,6 x 157,3 x 7,1 mm.

Peso: 458 gr.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Si no he hablado mucho de la tablet en sí es porque, la verdad, no hay mucho que decir. Parece una tablet Android ‘típica’, con una pantalla de 12,35 pulgadas y resolución 2K basada en un procesador Snapdragon 680. La pantalla es compatible con un lápiz táctil y podemos obtener una funda que permite poner la tablet de pie, pero aparte de eso, no parece nada especial; LG ni siquiera afirma que pueda servir como sustituto de un portátil, ya que no tiene funda con teclado, aunque sí que presume de calidad de pantalla y de experiencia multimedia gracias a los cuatro altavoces integrados que apuntan al frente. Tal vez lo más llamativo es que LG afirma que es capaz de pasar seis pruebas militares de durabilidad de caída, temperatura y polvo.



Por lo tanto, la LG Ultra Tab es un modelo de gama media, algo confirmado con su precio de 462.000 won, aproximadamente 347 euros al cambio. Lo más emocionante no es la tablet en sí, sino la posibilidad de que ese sea el primero de nuevos dispositivos LG con Android.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan