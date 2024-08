La funda definitiva para tu móvil es ultrarresistente: mejor que la GoPro para hacer fotos y vídeos mientras buceas

Los móviles son dispositivos que usamos a todas horas, y no son precisamente baratos. Por eso, al menos en España, es muy común usar fundas, para evitar daños mayores si se caen, por ejemplo. El uso de los móviles por parte de los más pequeños de la casa también invita a proteger nuestro dispositivo. Uno de los principales motivos de reemplazo de un smartphone es por rotura y, dado el aumento de precios de los mismos, cada vez nos cuidamos más de evitar situaciones peligrosas.

Aunque los principales fabricantes suelen lanzar fundas para sus móviles, al menos para los más importantes, es un mercado dominado por marcas externas. Hay muchos tipos de fundas, pero algunas son tan particulares y específicas que son hasta desconocidas.

Es lo que le pasa a las fundas Divevolk, creadas por y para los amantes del submarinismo al permitir no sólo llevar el móvil encima en todo momento, sino usarlo cuando se está buceando. Hablamos de fundas profesionales, no equiparables a las que se usan en la piscina o en la playa para proteger al móvil de salpicaduras y de inmersiones accidentales. Las Divevolk Seatoch 4 están disponibles en varios colores y su precio no es precisamente barato, pero es verdad que no hablamos de fundas corrientes. Cuestan 249 euros.

Funda Divevolk El Androide Libre

Estas fundas son tan especiales que sólo están disponibles para un puñado de móviles, de Apple y de Samsung. En concreto se pueden comprar para la familia de iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 y iPhone 15 y los Samsung Galaxy S20 Ultra, S21 Ultra, S22 Ultra, y S23 Ultra. Llama la atención la ausencia del mejor móvil de Samsung hasta la fecha, el Samsung Galaxy S24 Ultra. Si tenemos un móvil que no está en la lista es posible encargar un adaptador usando una impresora 3D para que el dispositivo encaje perfectamente en la funda.

La carcasa Divevolk SeaTouch 4 Max se ha diseñado para poder sumergir un smartphone bajo el agua en inmersiones de hasta 60 metros de profundidad. Pero lo importante es que el dispositivo estará operativo en todo momento ya que la pantalla táctil es funcional. Eso se logra con una capa de gel que se coloca encima de la pantalla del móvil y permite convertir la pantalla capacitiva en resistiva, pudiendo pulsar en cualquier zona. De esta forma no sólo podremos hacer fotos y vídeos bajo el agua, sino que se podrán controlar todos los aspectos de las aplicaciones de cámara que queramos, pudiendo cambiar los ajustes, hacer zoom, etc.

Funda sumergible Divevolk Divevolk El Androide Libre

Por supuesto, aunque se ha diseñado para soportar grandes inmersiones, es posible usarla mientras se realizan otros deportes, como surf, esnórquel, esquí o kayak. Es compatible con todas las aplicaciones y botones del teléfono, por lo que no es necesario sacar el móvil de la funda para compartir los fotos y videos que se hayan grabado.

Más accesorios

La empresa que ha diseñado esta funda también tiene otros aparatos para cámaras procesionales pero lo más llamativo son los accesorios para la propia funda. Todos estos packs vienen con la funda y algunos accesorios extras, pero siempre se pueden comprar por separado, en el caso de que solo queramos una cosa en concreto o ya tengamos la funda.

Uno de los packs, por ejemplo, es un kit de filtros rojo y violeta que se pone delante de la cámara del móvil, anclada a la funda. Esto permite tomar fotos cuidando los colores y sin distorsiones, sin depender de las capacidades propias del smartphone. Eso sí, el pack de la funda con la lupa cuesta 427 euros.

Otro de los accesorios permite hacer fotos en modo macro de manera extrema, con una lente que simula una dioptría de 15 aumentos en la cámara del smartphone. Está diseñada para hacer fotos de animales en los arrecifes. Cuesta 493 euros.

Accesorios para la funda El Androide Libre

Y, como no podía ser de otra manera, si lo que buscamos es grabar vídeos para redes sociales y la estabilización es algo clave, podemos adquirir el Social Media Kit por 634 euros. Además de la carcasa Divevolk, la funda protectora de camuflaje y el maletín de viaje Eva, como el resto de packs, este también trae un extensor con adaptador de lentes de 67 mm, una lente gran angular de 67 mm, un soporte de dos asas para poder grabar de forma más estable, un soporte L vertical/ horizontal y un filtro de color rojo. El pack Selfie es similar al anterior, pero en vez de un sistema de doble asa dispone de un palo selfie diseñado para funcionar con la funda Divevolk, además de incluir el resto de accesorios. El precio es de 535 euros.

Los productos de la empresa tienen gastos de envío gratuitos en compras de más de 169 euros, por lo que si se compra una funda está garantizado. Además, presumen de ofrecer servicio de atención al cliente durante las 24 horas del día y 45 días de garantía.