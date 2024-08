El Google Pixel 9 Pro XL se filtra en fotos reales: así es el nuevo modelo con la pantalla más grande de la gama

Dentro de nada, las filtraciones de los Pixel 9 van a terminar, por una sencilla razón: la semana que viene se celebra la presentación oficial de los nuevos dispositivos. Pero aún queda tiempo para 'colar' una nueva filtración, y esta es de las gordas: fotografías reales de los dispositivos, obtenidas en lo que parece ser una presentación privada de Google.

En concreto, el dispositivo que aparece en las fotografías no es otro que el Pixel 9 Pro XL, una de las adiciones a la gama que representa un cambio importante para Google; y es que la compañía ha decidido seguir los pasos de Apple, obligando a pagar más por la pantalla grande.

El Pixel 9 Pro y el Pixel 9 Pro XL deberían ser muy parecidos, por no decir idénticos; la diferencia estará en el tamaño de las pantallas. El modelo Pro tendría un tamaño parecido al Pixel 9 básico, y si queremos un tamaño parecido al del Pixel 8 Pro tendríamos que dar el salto al modelo XL.

Las fotos, publicadas por @MysteryLupin en X, confirman que el Pixel 9 Pro XL será un móvil grande, y nos sirve para hacernos una idea comparándolo con el tamaño de las manos de las personas que lo cogen. También es la primera vez que vemos este modelo bajo la luz natural, mostrando de manera más realista cómo será el móvil cuando lo usemos.

Junto con las fotos, también se han filtrado los detalles técnicos del móvil, y el más sorprendente es que la pantalla del Pixel 9 Pro XL tendría un tamaño de 6,8 pulgadas, y no de 6,73 pulgadas como se rumoreaba hasta ahora.

El Google Pixel 9 Pro XL en una fotografía filtrada @MysteryLupin | X El Androide Libre

Es poco probable que haya sido un cambio de última hora de parte de Google, y puede simplemente que las anteriores filtraciones hayan asumido que se basará en la misma pantalla del Pixel 8 Pro. Lejos de eso, la pantalla del Pixel 9 Pro XL supondría un salto importante en calidad, con una resolución de 2992 x 1344 píxeles y un brillo máximo de 3000 nits.

El resto de componentes sí que coinciden con el resto de filtraciones, incluyendo un procesador Tensor G4 que no será muy potente y que vendrá acompañado de 16 GB de memoria RAM; el almacenamiento partirá de los 128 GB pero podrá alcanzar 1 TB de manera opcional. En cuanto a las cámaras, se confirma el sensor principal de 50 Mpx, acompañado de un gran angular de 28 Mpx y un sensor con zoom de 5 aumentos de 48 Mpx.

Un detalle que es sorprendente, aunque no debería serlo, es que los Pixel 9 vendrán con Android 14 de serie, y no con el nuevo Android 15. Decimos que esto no debería ser una sorpresa, porque Android 15 aún está lejos de ser estable, ya que aún se encuentra en estado beta y la versión candidata a lanzamiento aún no ha sido lanzada, aunque se espera a lo largo del mes de agosto.

Como consecuencia, los Pixel 9 vendrán de fábrica con las últimas actualizaciones de Android 14, y estarán preparados para actualizarse a Android 15 cuando sea lanzado, posiblemente en septiembre u octubre.