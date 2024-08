Este es el truco para seguir el estado de tus paquetes en tiempo real con Telegram

El comercio electrónico en España superó los 84.000 millones de euros en 2023, una cifra que supone un aumento del 16,4% con respecto al ejercicio anterior. Esto mantiene a España a la cabeza de las compras por Internet en Europa, siendo muy común comprar y recibir paquetes en cualquier momento de la semana, tanto en el hogar como en los puestos de trabajo.

El auge de este tipo de envíos ha hecho que proliferen intentos de estafas con el seguimiento de algunos paquetes, dado que hay personas que en ocasiones esperan varios y no caen en que el SMS que han recibido no es de una de las empresas de paquetería, sino de un estafador.

Para intentar evitar esto lo mejor es usar solo las páginas web de las empresas en cuestión, pero es cierto que eso es muy incómodo, y tampoco es realista tener instaladas varias aplicaciones sólo para seguir un pedido. Por eso es tan útil el bot de Telegram que permite seguir cualquier paquete en España simplemente con el código de envío.

Bot de Telegram con tracking de envíos

Mediante este bot es posible tener actualizaciones de cambio de estado del envío en tiempo real, no tener que instalar ninguna aplicación nueva (salvo que no usemos Telegram, aunque en España es bastante común) y además saber si se han pasado en algún momento y no estábamos en casa.

Para ejecutar este programa simplemente hay que pulsar en el acceso al bot y poner el número de seguimiento del envío. Es importante no confundir eso con el número de compra en el portal online que sea. De todas formas, el sistema avisa si el código no es válido. Es capaz de seguir los envíos de empresas como Seur, Correos y muchas más.

Una vez configurado sólo hay que esperar a que se reciban las notificaciones. Podemos poner un alias para el paquete, para que sea más fácil saber a qué se refiere cada notificación en el caso de que estemos rastreando varios paquetes a la vez. En cada mensaje aparece el nombre del paquete que hayamos elegido, el número de envío, la compañía y el Estado. En él aparece la hora, el día y también el código postal y la población en la que está en cada momento. Cuando el paquete se recibe el propio bot da la opción de borrar todos los mensajes de seguimiento.