Adiós a los problemas de cobertura en llamadas en casa: así puedes hacer llamadas WiFi

En España la calidad de la cobertura de móvil ha sido, desde hace mucho tiempo, muy buena. Es cierto que en ocasiones hay sitios en los que no se puede hablar por falta de alcance de las antenas, pero si se compara con el resto de países del entorno, e incluso con gigantes como Estados Unidos, podemos decir que tenemos una gran red de telecomunicaciones.

Eso no quita para que, en ocasiones, las llamadas que hacemos sean problemáticas e incluso que suframos cortes. Esto es normal si vamos en tren, estando en movimiento, o dentro de un túnel, pero es que a veces nos pasa en nuestra propia casa. No es raro tener mejor cobertura de internet que de voz en nuestro salón.

Esto es lógico, porque la cobertura de internet llega a casa por cable, con pérdidas mínimas, y la de llamadas llega por antenas de telefonía, que pueden estar lejos o cerca pero que, además, tienen que atravesar muros, instalaciones y demás. Lo bueno es que hay una manera de hacer llamadas por WiFi de forma simple.

No nos referimos a las llamadas o videollamadas de aplicaciones como Messenger o WhatsApp, sino a llamadas convencionales de voz usando la app Teléfono y marcando el número de un contacto en particular. Esto es posible con las llamadas WiFi. Este tipo de llamadas no consumen datos de la tarifa, en el caso de no tener una línea de datos ilimitada en casa.

Las operadoras en España suelen tener este servicio activo, aunque hay casos en los que no, por lo que lo primero que tenemos que hacer antes de activarla es contactar con nuestra compañía y preguntar. Por supuesto, en el caso de que queramos usarlas deberemos también configurar el móvil. No todos los móviles son compatibles aunque desde hace unos años la mayoría de modelos de gama media y alta sí que permiten este tipo de llamadas.

Para ello simplemente hemos de ir a los Ajustes del móvil, luego entrar en la sección Conexiones y activar Llamadas WiFi. Junto a esto hay otra forma de mejorar las llamadas de voz en el móvil. Hay que ir al menú de Redes Móviles y luego activar la función de Llamadas VoLTE. Es posible que en otros móviles el acceso sea ligeramente distinto pero en ese caso sólo hemos de buscar Llamadas VoLTE o Llamadas WiFi en el buscador de los ajustes y activar el botón correspondiente.