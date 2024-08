Adiós al arroz: el sencillo truco para recuperar un móvil mojado que se ha vuelto viral

A todo el mundo le ha ocurrido en alguna ocasión. El móvil se nos resbala de las manos y termina cayendo en un cubo, en la piscina, o en el mar. Después del susto y de recuperarlo, la pregunta que nos hacemos es la misma: ¿hemos roto el móvil? Aunque hay móviles baratos resistentes al agua, muchos de los modelos más usados en España siguen sin la certificación apropiada.

Evidentemente, el agua y la electrónica no se llevan muy bien, e incluso si el móvil sigue funcionando, es posible que deje de hacerlo de repente, si una gota ha conseguido entrar y entra en contacto con un componente electrónico. Hay que sacar el agua de alguna manera, y para ello hay varios trucos; el más famoso es el 'truco del arroz', que realmente funciona si lo hacemos bien.

Ahora, otro truco se ha vuelto viral de repente, y promete ser capaz de secar nuestro móvil sin necesidad de arroz ni de productos químicos: lo único que tenemos que hacer es reproducir un vídeo. En efecto, con poner la app de YouTube y abrir este vídeo, sus creadores "garantizan" que el móvil se secará y que todo el agua que haya entrado saldrá por su cuenta.

¿Es magia? No, la verdad es que funciona, aunque no es un remedio milagroso. El vídeo en cuestión reproduce una serie de frecuencias que hacen que los altavoces del móvil vibren, expulsando el agua que podría haber entrado por sus rendijas. Para cuando los dos minutos del vídeo terminan, la mayor parte del agua debería haber salido, aunque si no es así, podemos probar a poner el vídeo otra vez.

Los comentarios de YouTube están llenos de usuarios que afirman que este método funciona, pero todo el mundo sabe que los comentarios son cada vez menos fiables en Internet; puede que sea un 'efecto placebo', o incluso que sea un 'meme' que la gente está compartiendo por hacer la gracia.

Pero no es una broma. Expertos de iFixit, la página especializada en reparaciones de móviles, hicieron una prueba real con cuatro smartphones, que fueron introducidos en agua con un tinte verde que reacciona a la luz ultravioleta. Después de reproducir el vídeo, los dispositivos descansaron toda una noche; al día siguiente, fueron abiertos para comprobar si quedaban restos de agua en el interior.

Los resultados fueron convincentes, si bien no espectaculares. El Pixel 7 Pro estaba completamente seco, pero otros sin certificado de protección como el Nokia 7.1 fueron arruinados. Otros iPhone y Pixel estaban "en el medio" en cuanto a posibilidad de recuperarlos. En otras palabras, parece un método que no funciona el 100% de las veces, pero que cuando lo hace, puede recuperar nuestro móvil.

Lo que no debemos hacer es depender sólo de este vídeo; no se trata de una solución completa, porque las frecuencias que reproduce sólo son capaces de expulsar una cierta cantidad de líquido. Hay partes como los botones, el puerto USB-C y la tarjeta SIM que probablemente tendrán agua. Por lo tanto, es mejor usar este vídeo en conjunción con otro método, o bien dejar que los profesionales lo recuperen.