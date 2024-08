Tu móvil sabrá si estás enfermo, sólo con escuchar: la última innovación de Google

Con todo lo que ha ocurrido en el último año y medio, es fácil olvidar que la IA no es una nueva tendencia, y que su potencial va mucho más allá de quitar personas de nuestras fotos o generar correos electrónicos en Gmail. También es fácil olvidar que Google era la líder en aplicar la IA a todo tipo de trabajos y sectores para facilitar o incluso salvar nuestras vidas.

La IA generativa, como Gemini o ChatGPT, es sólo la punta del iceberg; el último proyecto presentado por Google demuestra que esta tecnología puede ser verdaderamente revolucionaria. Se trata de una IA capaz de detectar enfermedades pulmonares sólo con escuchar al paciente a través de un micrófono; como por ejemplo, con nuestro smartphone.

El sistema ya está siendo usado en India para detectar enfermedades como la tuberculosis de manera temprana; en aquel país, la tuberculosis provoca la muerte de casi un cuarto de millón de personas de manera anual, en muchos casos porque el diagnóstico llega demasiado tarde.

Aunque existen métodos de diagnóstico, y dispositivos médicos capaces de detectar la tuberculosis antes de que sea demasiado tarde, la falta de personal médico y especialmente, el elevado precio de los aparatos impide que la detección se expanda más. Aquí es donde entra el proyecto de Google, que ha colaborado con una startup india, Salcit Technologies, en el desarrollo de un modelo de IA para la detección de síntomas propios de esa y otras enfermedades.

Para ello, Google entrenó su modelo de IA con más de 300 millones de archivos de sonido obtenidos por todo el mundo, entre los que se encuentran tosidos, estornudos o la simple respiración. Estos archivos, de dos segundos de duración, fueron obtenidos de contenido sin copyright y obtenible públicamente, de plataformas como YouTube, además de grabaciones obtenidas directamente de pacientes en Zambia.

Una vez que está cargada en un smartphone, la IA es capaz de usar esos datos para detectar las sutiles diferencias en los tosidos, que pueden indicar la presencia de una enfermedad o de otra. Según los expertos, el sonido del tosido es el equivalente a una muestra de sangre, y sólo es necesario que la persona tosa en la cercanía del móvil durante diez segundos aproximadamente para obtener una precisión del 94%.

La ventaja de este sistema es obvia: no es sólo un sistema mucho más barato y rápido, sino que un móvil se puede llevar a cualquier parte del mundo sin necesidad de transporte especial. También reduce el entrenamiento necesario, permitiendo que personas sin experiencia puedan realizar chequeos de manera independiente.

Sin embargo, este sistema no es perfecto; requiere de una conexión a Internet, ya que los móviles actuales aún no están del todo preparados para ejecutar IA de manera local y requiere de la potencia de la nube. Además, se han encontrado problemas en la aceptación y la adopción del sistema por médicos locales; pero sobre todo, el gran obstáculo es el típico de los proyectos basados en IA: obtener suficientes datos, o en este caso, obtener sonidos de tosidos que no tengan ruido de fondo y puedan ser usados por estos proyectos.