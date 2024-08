Oppo se suma a la revolución de los plegables triples: así será el primer dispositivo que se enfrentará a Huawei

El 2024 puede ser el año en el que el mercado de los móviles cambie para siempre, con la llegada de los plegables triples. Se trata de un concepto muy simple, sólo una evolución de los móviles plegables actuales, pero tiene el potencial de ser revolucionario. El primer plegable triple de Huawei y el concepto de Tecno ya lo han demostrado, y ahora OPPO se suma a la fiesta.

El mánager de producto de OPPO Find, Zhou Yibao, ha usado su cuenta de la red social china Weibo para enseñar la primera imagen oficial del plegable triple de la compañía. Por el momento, este dispositivo no tiene nombre y parece ser solo una imagen renderizada por ordenador, y no una foto real; sea como sea, es un adelanto importante que deja bien claro que OPPO no se va a quedar atrás en esta nueva tendencia.

En efecto, esto indica que la mayoría de los fabricantes chinos ya está preparando el lanzamiento de un móvil plegable triple, lo cual nos hace preguntarnos qué están pensando el resto de marcas. Es cierto que el desarrollo de estos móviles no es sencillo, y que se espera que sean más caros que los plegables actuales, pero si tienen éxito, pueden representar el futuro de los móviles.

Al igual que los modelos de otras marcas, el plegable triple de OPPO tiene dos conjuntos de bisagras, que permiten abrir el móvil en dos tamaños diferentes. Por defecto, tiene el tamaño de un móvil normal; si se abre una bisagra, la pantalla aumenta de tamaño a la de un plegable actual como el Galaxy Z Fold, y si se abre la segunda bisagra, se convierte en una tablet de gran pantalla.

OPPO no ha confirmado las cifras, así que no sabemos si este prototipo es tan grande como el de Huawei que, una vez abierto, tiene una pantalla de 10 pulgadas, similar a la de una tablet Android mediana. Lo que sí confirma la imagen es que OPPO parece estar trabajando en una solución diferente para las bisagras; se aprecia que las bisagras más a la izquierda (visto desde el frontal del móvil) parecen más gruesas, mientras que las de más a la derecha parecen más finas. Eso podría indicar que OPPO cree que la primera bisagra va a trabajar más que la segunda, posiblemente porque los usuarios no usen tanto el formato de tablet como los otros dos; de ahí la necesidad de reforzarlo. O puede que este reforzamiento sea necesario para poner las pantallas en diferentes formas, como mostró el prototipo de Tecno.

Es de esperar que el software tenga mucha importancia en estos dispositivos. En la imagen publicada por OPPO, se aprecia que ColorOS es capaz de extender la barra inferior de apps abiertas dependiendo del tamaño de la pantalla, además de aprovechar el mayor espacio con widgets más grandes.

Todo esto son especulaciones, ya la mayoría de los detalles de este plegable aún no se conocen, así que tendremos que esperar a que OPPO lo presente de manera oficial.