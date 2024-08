Cae la mayor red de piratería de series y películas del mundo: golpe total a Fmovies

Mientras no cesan de caer ciertas redes de IPTV que se encargan del streaming de películas, series y partidos de fútbol, la noticia de ahora es un golpe total para uno de los sitios web de mayor popularidad en todo el planeta. Y es que el sitio Fmovies y su red de afiliados de series de TV y películas han sido finalmente cerrados.

Todo se debe a The Alliance for Creative and Entertainment (ACE), la coalición global de estudios cinematográficos y compañías de entretenimiento visual entre las que se incluye a Disney, NBCUnivesal y MGM. Se ha anunciado el desmantelamiento del sitio de streaming ilegal, al igual que otra importante cantidad de sitios web entre los que se incluyen flixz, flixtorz, movies7, myflixer y aniwave.

También se ha echado el cerrojo a su proveedor de hosting de vídeo, vidsrc.to, según afirma The Hollywood Reporter. Hay que saber que la operación Fmovies fue llevada a cabo en Vietnam. La policía de Hanoi arrestó a dos hombres no identificados en conexión con el imperio de medios pirateados que están todavía esperando cargos.

Fmovies Archive.org El Androide Libre

Las cifras atribuidas a Fmovies son inauditas en la reproducción de este tipo de contenido. Fmovies se lanzó en 2016 y llegó a los 374 millones de visitas mensuales, más de 6.700 millones de visitas desde enero de 2023 a junio de 2024, lo que es el indicador de la importancia de su desmantelamiento para la coalición global.

Hay más datos para entender mejor el calibre de la operación llevada a cabo, y es que, según datos extraídos desde SimilarWeb, Fmovies se posicionó como la web con la posición 280 de mayores visitas del mundo en cualquier categoría y la undécima más popular en streaming de series de TV y películas.

ACE denominó al sindicato de Fmovies como el mayor anillo de piratería del planeta según una declaración hecha pública hoy mismo. Sus operaciones incluso generaron que tuviera un propio subreddit donde los usuarios podían solicitar enlaces a series y películas.

Charles Rivkin, presidente y director ejecutivo de ACE, denominó al desmantelamiento y los arrestos como una victoria aplastante para toda persona relacionada con la comunidad creativa de todo el mundo. Y es que en estas semanas pasadas este tipo de proveedores de contenido ilegal han sufrido golpes importantes según Engadget, en un momento en el que reciben muchas visitas de usuarios en todo el planeta; y que está vinculado con el creciente aumento del pago de suscripciones de los servicios más utilizados.