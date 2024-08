Golpe contra las IPTV: las listas más populares para ver canales de televisión gratis desaparecen para siempre

La lucha contra la IPTV pirata no afecta sólo a los que quieren ver partidos de fútbol gratis; las listas IPTV legales se han convertido en el objetivo de los propietarios de los derechos, aprovechándose de la ignorancia que, tanto legisladores como usuarios, tienen de estos servicios de vídeo por Internet.

Sí, existen listas IPTV legales, que ofrecen acceso a canales que emiten en abierto; en la mayoría de los casos, son canales de emisoras públicas como RTVE o los canales autonómicos, pero también hay canales privados que deciden emitir en abierto a través de Internet.

Sin embargo, en los últimos meses otro tipo de lista IPTV se ha vuelto muy popular, y en ese caso, la cuestión legal es algo más gris y trae más polémica. Hablamos de las listas IPTV de canales FAST, que son de acceso gratuito y emiten de manera pública.

FAST es el acrónimo de 'Free Ad Supported Streaming Television', televisión en streaming soportada por anuncios. En otras palabras, son servicios gratuitos de streaming que son accesibles sin necesidad de pagar una cuota mensual, y que reciben ingresos a través de la publicidad; ya sea la integrada en la página web o en las propias retransmisiones. Uno de los servicios FAST más populares es Pluto TV, pero cada vez hay más alternativas; por ejemplo, los televisores de Samsung y LG, entre otras marcas, vienen con servicios FAST preinstalados para que sus usuarios puedan acceder a contenido sin necesidad de pagar una suscripción a Netflix u otro servicio.

Estos servicios han ganado mucha popularidad gracias a listas IPTV no oficiales, que recopilan los canales que emiten de manera que el usuario puede verlos usando una app en su móvil o en su dispositivo Android TV, por ejemplo. Sin embargo, ahora los usuarios que dependen de estas listas se han dado cuenta de que han dejado de funcionar.

Pluto TV es uno de los servicios FAST más populares Jacinto Araque El Androide Libre

El creador de estas listas, el desarrollador Matt Huisman, ha confirmado a TorrentFreak que la productora Warner Bros, a través de la organización contra la piratería Markscan, ha conseguido eliminar las listas IPTV que compartía por Internet; lo ha hecho a través de una petición DMCA enviada directamente a Cloudflare, la compañía responsable de los servidores que alojaban los archivos, en vez de a Github, el servicio que Huisman usaba para distribuir las listas.

No todos los días vemos a un 'pirata' usar su nombre real y defender lo que está haciendo como lo ha hecho Matt Huisman. Eso es porque hay un cierto debate sobre si lo que ha hecho es 'piratería', o simplemente ayudar a los usuarios a usar servicios legales.

Huisman siempre ha defendido que lo único que hacen sus listas IPTV es recopilar enlaces que ya existen y son públicos, que dirigen a servicios que emiten por Internet; en otras palabras, sólo facilita el uso de estos servicios, ya que no hace falta ir a cada página por separado y es posible ver los canales con la app que prefiramos. Pero esa explicación no ha gustado mucho a los propietarios de los servicios, que prefieren que los usuarios entren en sus páginas, posiblemente para generar tráfico y obtener información para generar anuncios personalizados.

Que esta es una situación más complicada de lo que parece es evidente cuando nos fijamos en la petición usada por la organización Markscan para borrar las listas IPTV. La compañía alega que las listas estaban vulnerando contenido con copyright de Warner Bros, pero no ha sido capaz de explicar exactamente qué contenido es. La petición no hace mención de ninguna película ni serie que supuestamente está siendo 'pirateada', y sólo pone la dirección de la página web de Warner Bros como 'prueba' de la vulneración de copyright.

Con una petición tan básica, es muy probable que Huisman pueda recuperar las listas IPTV si impone una reclamación. Sin embargo, eso puede abrir la puerta a un largo proceso legal por el que Huisman "no se va a molestar" en sus palabras. Por lo tanto, las listas IPTV no volverán, al menos no como ahora; Huisman ya ha dejado caer que está trabajando en otro método para que los usuarios puedan generar sus propias listas IPTV, pero por el momento, primero tiene que averiguar cómo.