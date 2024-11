Adiós en Windows 11 a dos de los programas que más usas: Microsoft anuncia la fecha en la que dejan de funcionar

Outlook for Windows Manuel Ramírez El Androide Libre

Justo en verano apareció por primera vez la noticia sobre el abandono de dos importantes apps del sistema operativo de Microsoft, para que ahora la compañía haya anunciado que deja de dar soporte a Windows Mail y Calendar.

En estos últimos meses Microsoft ha estado moviendo los existentes usuarios de esas apps hacia el nuevo Outlook for Windows con la idea de abandonarlas definitivamente. Estos programas son vitales y generan una experiencia bien importante: uno para los corres electrónicos y otro para marcar eventos y recordatorios en el calendario.

El gigante tecnológico ahora ha puesto una fecha límite para el fin del soporte a Mail, Calendar y People: justamente el 31 de diciembre. Microsoft también ha avisado de que una vez se alcance el fin al soporte de estas apps a finales de este año, aquellos usuarios que no se han movido al nuevo Outlook no serán capaces de enviar y recibir correos usando Windows Mail y Calendar.

Microsoft lleva años desarrollando el nuevo Outlook for Windows con la seria intención de que sea la app perfecta para el envío de correos electrónicos desde un PC. Justamente en agosto llegó la versión final de Outlook for Windows y ahora las propuestas de Microsoft no acaban aquí, ya que uno de sus objetivos es que la nueva web basada en Outlook en algún momento sustituya la versión de escritorio completa de Outlook.

Lo que conlleva que el plan de Microsoft sea avisar con 12 meses de antelación antes de que hacer la migración total desde la versión de escritorio de Outlook. Hay otro punto importante en todos estos movimientos, y es que las instalaciones existentes del clásico Outlook a través de licencias perpetuas y de suscripción continuarán siendo soportadas hasta al menos 2029, por lo que a la compañía le queda un largo camino para mover a todos los usuarios de Outlook a esta nueva app.

Todo comienza con las apps de Mail y Calendar que pasan a mejor vida este año, para que el próximo paso sea realizar la migración desde la versión de escritorio a la de web. El gigante tecnológico, según The Verge, ha compartido toda la información desde un artículo en su web para dejar todo bien atado y que no pille a nadie por sorpresa. Un adiós a dos apps que han permanecido con Windows 11 y que se pasan ahora a una única desde la que se podrá seguir recibiendo y enviando correos electrónicos.