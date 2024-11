Cómo migrar de X a Bluesky: así puedes abandonar el servicio de Elon Musk por la nueva red social del creador de Twitter

Mucho se está hablando de las consecuencias de la victoria de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos de América el pasado 5 de noviembre. Pero también se está presentando atención a lo que la ha causado. Más allá de las valoraciones políticas o económicas está claro que la ayuda de Elon Musk ha sido fundamental.

El empresario ha utilizado claramente X, antes Twitter, para potenciar el alcance de los mensajes que favorecían al expresidente, al que ha apoyado de manera clara desde hace meses, de forma directa con decenas de millones de dólares y de forma más indirecta usando X.

Por el camino ha convertido a la antigua plataforma de microbloging en un lugar mucho más tosco, incómodo y violento. Literalmente. No han sido pocos los usuarios que han decidido poner punto y final a su relación con Twitter. Incluso medios como The Guardian han decidido dejar de usar de forma directa la plataforma, indicando que ya no les compensaba, ni por imagen, ni por alcance ni por visibilidad.

La ganadora parece estar siendo Bluesky, una suerte de clon de Twitter creado exempleados de la empresa y capitaneado por Jack Dorsey, que era ni más ni menos que el fundador de Twitter en su mejor época. Esta plataforma recuerda mucho a cómo era la red social que ahora posee Musk antes de que tuviera esta deriva totalitarista y ultraderechista.

En esta red social podremos seguir a los usuarios que queramos e incluso usar una pestaña para que un algoritmo nos recomiende contenido. Eso sí, es configurable y podemos hacer que esta última no sea nuestra principal fuente de mensajes. Además, tiene herramientas de privacidad mucho más avanzadas que las que tiene X, lo que redunda en una interacción mucho más saludable.

Para crear una cuenta simplemente hemos de ir a su página web y utilizar nuestro correo electrónico para activarla. Podremos usar un nick como nombre y configurar el resto de datos. Ya no hace falta una invitación como hace unos meses. Una vez ahí sólo hemos de empezar a seguir gente y a escribir. Pero ojo, hay una manera de hacer que sigamos a los usuarios que ya seguíamos en Twitter, si es que tienen cuenta en Bluesky.

Para ello hemos de usar el navegador Chrome, e instalar una extensión llamada Sky Follower Bridge. Tras instalarla hemos de irnos a la pestaña de seguidos que tenemos en X, y pulsamos Alt+B. Se abrirá una ventana emergente en la que hemos de conectarnos con nuestra cuenta de Bluesky. En ese momento escaneará todos los usuarios que seguimos en X y los buscará en la nueva red social. Cuando los encuentre podremos ir siguiendo a todo pulsando en el icono que aparece a su lado.

Se agradece el botón que hay en el lateral izquierdo para poder seguirlos a todos de golpe. Eso sí, ese botón no funciona siempre bien, como el propio desarrollador dice justo al pulsarlo, y es posible que algún usuario se quede sin seguir. Si es así sólo hemos de seguirlo manualmente desde la propia pantalla de la extensión. Por supuesto, hay disponible una aplicación oficial para Android, aunque también podremos seguir a usuarios de redes descentralizadas como Mastodon.

También es posible importar todo nuestro histórico de mensajes, tras descargarlo desde X, y subirlo a nuestro nuevo perfil. Eso sí, este procedimiento es mucho más complejo y puede que no le merezca la pena a la mayoría de usuarios, dado que es raro que queramos tener todo un listado de mensajes que ya no tienen especial relevancia y que se crearon en otra plataforma.

Aún es pronto para saber si Bluesky se convertirá en una alternativa a X aunque solo sea en algunos países. Si más medios de comunicación y personas influyentes dejan la red social de Elon Musk cabe esa posibilidad, pero seguramente eso tenga consecuencias directas en X. De hecho el futuro vicepresidente de Estados Unidos ya ha amenazado a Europa con tomar represalias si no se deja actual a X como quiera su dueño.