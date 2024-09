Qué es Bluesky: la red social que va a por X (antes Twitter) de Elon Musk, todo lo que necesitas saber

El año pasado Bluesky finalmente se abrió a todo el mundo para que cualquiera pudiera abrir una cuenta en su red social de micromensajes. Quizás tenía que haberlo hecho antes, sobre todo por la aparición de Threads de Mark Zuckerberg, pero como dice el dicho, nunca es tarde si la dicha es buena.

Y es que Bluesky está consiguiendo recoger a muchos de los usuarios que ya se están hartando de X como ha sucedido con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda de España, al abrirse una cuenta. Es una de las mejores alternativas actuales sobre todo por ser una red social descentralizada (los usuarios y grupos imponen sus propias reglas) que fue lanzada en 2023 para crear un espacio con interacción genuina para la conexión entre individuos y marcas.

Para entender mejor la razón de la existencia de Bluesky hay que irse a su creador, justamente Jack Dorsey, uno de los cofundadores de la misma Twitter y que llegó a ser su CEO hasta su dimisión en 2021. Es decir, que en su esencia se encuentra parte de uno de los creadores de la red social de micromensajes más conocida de todo el planeta, así que su presencia se hace más interesante.

Bluesky El Androide Libre

La base propia de Bluesky es alejarse del contenido promocional para compartir las conversaciones que surjan naturalmente entre los usuarios y las marcas que ya están presentes en esta nueva red social. Como no, tiene apps para Android e iOS y ambas están lo suficientemente bien confeccionadas para ofrecer una gran experiencia de usuario.

Aparte de las apps, la experiencia es muy continuista a lo que es X (antes Twitter), así que casi se puede decir que manejarse por su interfaz y experiencia de usuario es prácticamente idéntica; por lo que la red social de Musk tiene a un gran competidor con Bluesky, al igual que sucede con Threads de Instagram.

La red social descentralizada

Hay otro punto bien importante, y base de la red social Bluesky, utiliza AT Protocol, que es un sistema abierto para que cualquier usuario pueda investigar o revisar cómo funciona de forma interna la red social. Bluesky también se caracteriza por ofrecer la personalización del timeline o feed con tres importantes opciones: Siguiendo o Following de los usuarios que se siguen, Descubre o Discover para encontrar nuevo contenido y For You o Para ti con recomendaciones personalizadas.

Bluesky tiene su web disponible para crear una cuenta, al igual que las apps de Android en la Google Play Store y la de iOS en la App Store. Está en español y como se ha mencionado, la experiencia es bien similar, aunque sí que se echa de menos la posibilidad de revisar los temas o hashtags más candentes como sí tiene X.

Como no, tiene sus similitudes a Mastodon en su arquitectura (lanzada en Android en 2022 como otra de las importantes alternativas a X), aunque muchos prefieren Bluesky al ser más intuitiva y sin tantas normas o un sistema más complejo. Bluesky sigue a buen ritmo y solamente necesita tiempo para que más marcas y usuarios salten de otras redes sociales, principalmente desde X, y más con todos los cambios que está sufriendo y como se está convirtiendo en una red social demasiado polarizada.