Descarga Bluesky para Android, la app que será el futuro de Twitter

¿No te gusta cómo va Twitter con Elon Musk al mando? ¿Preferirías una red social en la que todo el poder no estuviese concentrado en una sola persona? Pues irónicamente, la propia Twiter tiene la solución.

Bluesky nació originalmente como un proyecto de futuro de Twitter, una red social descentralizada en la que la privacidad y la gestión de los datos personales tuviesen prioridad. Es el proyecto personal de Jack Dorsey, iniciado antes de que Twitter cambiase de CEO y luego de propietario.

Bluesky ahora para Android

Ahora, por fin podemos ver cómo es este “Twitter del futuro”, ya que Bluesky ha sido lanzada para Android. O mejor dicho, podemos si nos han invitado. Porque esta red social aún no está disponible de manera pública, y para entrar dependemos de un sistema de invitación; en otras palabras, sólo podemos crear una cuenta si alguien que ya está dentro nos ha invitado.

Pero tantas dificultades pueden merecer la pena. Bluesky es idéntica a Twitter en la superficie, y si has usado una podrás usar la otra sin dificultades; de hecho, es tan parecida que puede que te estés preguntando dónde está la innovación.

La app de Blueksy para Android se parece mucho a la de Twitter, aunque simplificada

El verdadero elemento diferenciador de Bluesky es la manera en la que funciona. En Twitter, dependemos de los servidores de la compañía, que son los que almacenan nuestros datos y los que nos dan la información (los tuits) que estamos buscando. Por lo tanto, si los servidores se caen, el servicio se cae; y si alguien tiene acceso a esos servidores, puede obtener toda la información.

Bluesky es una red descentralizada, basada en el protocolo AT que nos permitirá conectarnos a otros servidores aparte del oficial; por lo tanto, funciona de manera muy parecida a Mastodon, una de las principales alternativas a Twitter. La pregunta es si conseguirá ser más amigable que Mastodon, que no ha conseguido atraer a usuarios descontentos con Twitter precisamente por lo complicado que es, y porque conceptos como los servidores no son claros para el usuario medio.

Otra ventaja de Bluesky es que, en teoría, deberíamos tener todo el poder sobre nuestros datos; así que podremos pasarlos de un servidor a otro, o incluso ajustar los algoritmos para que se muestren sólo los mensajes que queremos e ignorar los que no queremos leer nunca. Si se hace bien, puede solucionar el gran problema de la moderación de contenido en Twitter.

Con sólo 25.000 usuarios registrados, Blueksy funciona muy bien según los que ya la han probado; pero conforme se vaya abriendo poco a poco, tendrá que hacer frente a muchos desafíos. Otro detalle que está por confirmarse es si Bluesky se convertirá en Twitter, o si ya es un proyecto independiente; en la Play Store, la app está registrada a nombre de Bluesky PBLLC, y no a nombre de X Corp (la compañía de Elon Musk) como la app de Twitter.

Por el momento, sólo podemos descargar la app de Bluesky desde la Play Store. Si intentamos crear una cuenta, podremos introducir nuestro correo electrónico para que nos avisen cuando se abra el registro.

