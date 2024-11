MotoGP cancela el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de motociclismo y busca escenarios alternativos

El Gran Premio de Valencia no se disputará dentro de dos semanas y no cerrará, por lo tanto, el Mundial de MotoGP. Dorna, la organizadora del Campeonato del Mundo, ha sucumbido a las presiones y busca ya escenarios alternativos para disputar la última carrera del año que decidirá el título de campeón entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia.

Los pilotos recibieron la comunicación oficial por parte de Dorna en la Comisión de Seguridad que tuvo lugar en Sepang después de conocer que el gobierno de la Generalitat Valenciana prefiere que no se lleve a cabo esta prueba. La delicada situación que vive la Comunidad Valencia, que ha sido arrasada por la DANA, hace que se produzca esta decisión que ya había sido previamente apoyada por varios pilotos.

La discusión ética sobre la disputa de este Gran Premio se había apoderado del paddock en las últimas horas. Muchos pilotos habían alzado la voz en contra, incluido Bagnaia, que se juega el título con Jorge Martín, y finalmente las presiones han surtido efecto.

Además, los accesos al circuito Ricardo Tormo se encuentran devastados, con carreteras agrietadas y completamente inaccesibles, por lo que logísticamente también parecía una utopía que este evento pudiera llevarse a cabo en unas condiciones normales.

Ahora los esfuerzos de la organización del Mundial de MotoGP se centran en buscar cuanto antes una alternativa para poder disputar el último Gran Premio de la temporada, el que dirimirá quién es el nuevo campeón del mundo.

Varios de estas alternativas se encuentran igualmente en España. Circuitos como los de Jerez, Montmeló o Alcañiz se presentan como fuertes candidatos a albergar la última prueba del año. También se viene hablando desde hace unos días de la posibilidad de que Qatar se convierte en el escenario de la última cita del curso.

En cualquier caso, lo que parece claro es que, por motivos logísticos, la carrera que ponga el punto final a la temporada tendrá que retrasarse una semana más en el calendario. El GP de la Comunidad Valenciana estaba previsto para el fin de semana del 16 y 17 de noviembre, pero ahora se barajan las fechas del 23 y 24 de este mismo mes.

Un clamor

En las últimas horas habían sido muchos los pilotos que se habían pronunciado abiertamente contra la disputa del GP de la Comunidad Valenciana. El último en hacerlo fue Pecco Bagnaia, quien precisamente se juega en las dos últimas carreras el título de campeón con Jorge Martín.

"No creo que sea correcto correr en Valencia, en cualquier caso. Verdaderamente espero que tengan en cuenta que a nivel ético, por lo que está pasando, no es la situación correcta, no es lo correcto. Incluso a costa de perder el máximo objetivo para mí que es ganar el título, no estoy dispuesto a correr en Valencia", aseveró el italiano desde Sepang.

"Se me antoja un poco difícil o duro ir a Valencia pero, al final, dependo de la decisión que se tome. No es sólo Dorna, también es el Gobierno. Si al final deciden que se haga allí por equis motivos, habrá que correr allí", llegó a decir por su parte Jorge Martín.

"Para mí, sería un error hablar de carreras cuando hay gente sin casa. Hemos perdido a muchos españoles, hemos perdido vidas. Hay que destinar todos los recursos que tengamos en nuestro país a esa gente", apuntó Marc Márquez.