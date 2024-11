Bagnaia habla alto y claro del GP de Valencia tras el desastre de la DANA: "No estoy dispuesto a correr allí, no es ético"

Pecco Bagnaia habló de manera muy clara sobre la gran incógnita que acecha en los últimos días al Mundial de MotoGP. A falta de dos carreras para que finalice el campeonato, la prueba final debería llevarse a cabo la semana que viene en Valencia, pero la situación límite que atraviesa la Comunidad Valenciana como consecuencia del desastre causado por la DANA pone todo en cuarentena.

Los organizadores están empeñados en que el GP de Valencia debería disputarse, si no es la semana que viene, más adelante, pero esto no es algo que vean con buenos ojos una buena parte de los pilotos.

El último en pronunciarse fue Pecco Bagnaia, quien precisamente se está jugando el título con Jorge Martín, y el italiano se mostró muy solidario con el desastre natural sucedido en la Comunidad Valenciana.

"No creo que sea correcto correr en Valencia, en cualquier caso. Verdaderamente espero que tengan en cuenta que a nivel ético, por lo que está pasando, no es la situación correcta, no es lo correcto. Incluso a costa de perder el máximo objetivo para mí que es ganar el título, no estoy dispuesto a correr en Valencia", aseveró el italiano desde Sepang.

Las palabras del doble campeón del mundo en MotoGP han caído con mucho peso en el paddock y han llegado a oídos de los organizadores. Una opinión tan dura y con alguien de tanto renombre en la parrilla, dispuesto a plantarse y a perder el Mundial con tal de no correr en Valencia para solidarizarse con las víctimas, deja ahora en una complicada situación a los dueños del Mundial.

La postura de Jorge Martín

El otro gran implicado en esta pelea por el título mundial, Jorge Martín, también habló desde Malasia de lo que puede suceder con el Gran Premio de Valencia programado para dentro de dos semanas.

"Yo, de momento, voy a corer como si hubiese otra carrera más, ya sea en Valencia o en otro sitio, porque seguramente es lo que vaya a pasar. Voy a ir a ganar y si tengo la oportunidad, la tomaré, si no, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Estaría bien saber qué va a pasar para nosotros dos, que estamos jugándonos el Mundial", comentó el español.

"De todas formas, es obvio que vamos a hacer otra carrera. Si luego no se hace, pues eso que me llevó", prosiguió explicando Jorge Martín sobre la posibilidad de que el Mundial se termine esta misma semana en Malasia.

Eso sí, Martín sí que aceptaría que se disputara el GP de Valencia: "Para mí, es una situación muy delicada. Lo es tanto para los pilotos como para Dorna (el organizador). después de lo que está pasando y de lo que se está viendo en Valencia, cada vez es más duro y más triste. Se me antoja un poco difícil o duro ir a Valencia pero, al final, dependo de la decisión que se tome. No es sólo Dorna, también es el Gobierno. Si al final deciden que se haga allí por equis motivos, habrá que correr allí".

Otros pilotos españoles como Marc Márquez, Álex Márquez o Álex Rins se han mostrado en las últimas horas mucho más tajantes al respecto y han mostrado su negativa abierta a que se dispute el GP de Valencia después del desastre natural causado por la DANA.