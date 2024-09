Uche carga contra los árbitros, denuncia racismo y se lleva la reprimenda de Ángel Torres: "No entiende castellano"

El Getafe atraviesa un momento caliente en la temporada. No conoce la victoria en siete jornadas de Liga, está en puestos de descenso y en las últimas horas se ha visto envuelto en la polémica tras unas declaraciones de Uche y la consiguiente reprimenda del presidente Ángel Torres.

El origen de la polémica llega después de unas palabras del centrocampista nigeriano a ESPN África en las que denunció insultos racistas: "Me llaman puto negro y los árbitros no hacen nada. Él árbitro tiene el poder de hacer cualquier cosa. Él tiene que pararlo", apuntó.

Siguió hablando del colectivo arbitral, a quien criticó duramente. "Son muy malos. Los primeros dos o tres partidos en LaLiga, he visto con mis ojos que los árbitros son muy malos. Me dan patadas y el árbitro simplemente dice que me tengo que levantar. Pero si dan una patada a otra persona, el árbitro lo pita. Es muy doloroso y no puedes hacer nada".

Unas horas después, tras el encuentro entre el FC Barcelona y el Getafe, el presidente del club azulón Ángel Torres fue preguntado por las palabras de su futbolista. Y su respuesta no pasó desapercibida.

"No quiero justificar, pero alguien que no habla castellano... Que no entiende y se le coja un micro y se le ponga la alcachofa... Me parece que más culpa tiene el periodista que le pregunta esas cosas", inició. "dice lo que oye. Lo que escucha de todo el mundo que dice que los árbitros son muy malos.... y se le ocurre al chico decirlo", continuó.

🗣️ "¿Las palabras de Uche? La culpa es del periodista: él no entiende castellano".



Del mismo modo, habló sobre los presuntos gritos de "mono, mono" sobre el centrocampista africano. "Pero si no entiende, cómo va a decir eso. No te puede decir eso. Cuando lleve aquí un año o dos años y entienda el castellano que diga lo que quiera", insistió.

"Hablaré con él y veré la entrevista entera, que no la he visto... Se ha equivocado totalmente. Que no sea la pregunta correcta a un chico que acaba de llegar no justifica que hable mal de nadie. Ni de los árbitros ni de nadie", sentenció.