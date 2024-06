Juan Núñez, único español en el Draft de la NBA: Izan Almansa renuncia y busca opciones lejos de América

El próximo 27 de junio se celebra el Draft de la NBA. Una ceremonia en la que las 30 franquicias de la liga norteamericana seleccionan a las jóvenes promesas del baloncesto mundial. Esos chicos que sueñan convertirse algún día en estrellas como LeBron James, Stephen Curry o Giannis Antetokounmpo.

Este día, uno de los más importantes del año en la NBA, contará con la presencia de un solo jugador español: Juan Núñez. El canterano del Real Madrid y ahora jugador del Ratiopharm Ulm alemán podrá ser seleccionable a pesar de estar muy relacionado con el Barça de cara a la temporada que viene.

El diario catalán Mundo Deportivo apuntó que Núñez tenía un acuerdo con el club azulgrana desde hace unos meses. Eso sí, según su agente, Doug Neustadt, el base madrileño de 20 años "se quedará en la lista para optar a entrar en la NBA". Las últimas previsiones le colocan en el puesto 57, elegido por los Denver Nuggets. Uno de los últimos elegidos, con lo que su presencia en la mejor liga del mundo no estaría garantizada.

"No presto mucha atención. A veces estás jugando bien y otras no tanto, pero estoy tranquilo. Para mí era importante demostrarme a mí mismo que he dado un paso adelante. Aunque tengo cosas por mejorar, creo que estoy preparado. Lo que tenga que venir, vendrá, y estoy ilusionado, la verdad", apuntó el propio Juan Núñez hace unas semanas a los medios oficiales del Draft.

Será un verano movido para el canterano del Madrid. Deberá decidir si prefiere vivir la experiencia en la NBA, donde en un principio no tendrá el protagonismo que le gustaría, u optar con una vuelta a la Liga Endesa para ser importante en un Barça necesitado de títulos. Además, este verano podría estar en los Juegos Olímpicos de París. De momento está en la lista del Preolímpico que jugará España entre el 2 y 7 de julio.

Baja de última hora

Juan Núñez será el único español en el Draft 2024 después de que Izan Almansa retirara su nombre de los seleccionables. El joven pívot murciano de 19 años mantendrá igualmente abiertas sus opciones de presentarse en 2025 donde quizá obtenga una mejor posición.

Izan Almansa, en acción. FIBA

Después de haber llegado a figurar dentro del Top 5 de varias previsiones del Draft de 2024 cuando arrancó la presente campaña, Almansa ha visto como el interés amainaba después de un curso complicado con el Ignite, donde promedió 10,5 puntos, 7,2 rebotes y 1,5 asistencias en un grupo capaz de ganar tan solo dos partidos en toda la temporada (de 34 totales).

Ahora, las opciones que contempla el pívot después de su etapa en el G-League Ignite, el equipo de promesas impulsado por la propia NBA, es la de encontrar un club que le prometa minutos para su desarrollo en Europa o en Australia.

El interior español, uno de los jóvenes más condecorados de la selección a nivel formativo, MVP del Mundial sub-17, del Mundial sub-19 y del Europeo sub-18, buscará reconducir su perfil para presentarse con más garantías al Draft de 2025 y, de paso, trazar también una ruta profesional alternativa por si finalmente la NBA no es una opción a corto o medio plazo.