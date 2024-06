Unai Simón se desmarca de las palabras de Mbappé: "Yo me dedico al fútbol y dejo la política a otras personas"

Unai Simón (Vitoria-Gasteiz, 1997) fue uno de los protagonistas que dejó el brillante debut de España en la Eurocopa contra Croacia (3-0). El meta del Athletic mantuvo su portería a cero, deteniendo también un penalti a Petkovic, y este lunes se expuso ante los medios de comunicación en sala de prensa. El foco se puso sobre un tema: las molestias en una de sus muñecas que le obligarán a operarse tras la Eurocopa.

Relevo desveló el problema físico que afecta al portero de la Selección, que no le impide jugar, pero que está ahí. Son unas pequeñas molestias que viene arrastrando desde el año pasado y de las que se ha estado tratando con un especialista. Sin embargo, Unai Simón antepuso la Eurocopa con España llevando el tema con suma discreción.

La otra cuestión de la que se habló fue de las palabras de Kylian Mbappé sobre el momento actual de la política francesa, la ultraderecha de Marine Le Pen en auge: "Estamos en un momento importante en nuestro país. Somos futbolistas pero también personas y no podemos desconectar de la realidad. Los jóvenes pueden hacer la diferencia y los extremos están llamando a la puerta, por eso quiero llamar su atención", dijo el delantero animando a los jóvenes franceses a votar.

Esto opinó Unai Simón, tras dirigirle la primera pregunta de la rueda de prensa sobre este tema: "Kylian es un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo. Muchas veces tenemos la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos hacerlo. Yo me dedico al fútbol y lo único de lo que debería hablar en estos momentos es de lo deportivo y dejar lo político a otras personas".

El portero de la Selección optó por desmarcarse de que los futbolistas profesionales tengan que posicionarse políticamente. En Francia, otros jugadores como Marcus Thuram o Ousmane Dembélé han lanzado declaraciones contra el partido de Le Pen.

La lesión en la muñeca

A Unai no le gustó que le preguntaran, hasta en dos ocasiones, por su muñeca: "Mira, el tema de la muñeca creo que ya lo he respondido. Ya os he dicho que me la operaré y, a partir de ahi, no quiero volver a hablar de la muñeca. No me genera ningún problema para competir y podéis estar tranquilos en ese sentido. Cuando termine la Eurocopa se hablará con más calma y se explicará mejor", señaldó con contundencia a la segunda vez que le cuestionaron.

"No sé dónde está mi máximo, pero sí que es uno de los momentos más maduro de mi carrera. Se trata de, a medida que pasen los años, aprender de todo y ser más eficiente, más fiable y más portero. Esta temporada he sentido la mejor versión de mí", señaló sobre el momento de su carrera en el que se encuentra.

También habló del apoyo que recibe la Selección y cree que ha cambiado en los últimos tres años: "En la Euro de 2021 jugamos antes un amistoso contra Portugal. La afición no estaba contenta y nos pitaba, en prensa leíamos cosas sin sentido... Sí que ha cambiado bastante y yo creo que fue por el buen hacer de aquella Eurocopa y haber ganando la pasada Nations League. Este grupo convence y hay mucha ilusión. Todos remamos en la misma dirección: jugadores, prensa, afición...".

Le preguntaron si ve a Carvajal como Balón de Oro y, sin mojarse del todo, señaló que sí tiene claro que "es el mejor lateral derecho del mundo". Sobre si se valora justamente a los jugadores de España dijo: "Tenemos jugadores de nivel mundial, que lo demuestran en su día a día en su club y aquí. Que se nos valore o no... Nosotros sabemos que somos jugadores muy buenos. Si lo queréis ver así, encantados. Si no, intentaremos que cambie". Italia, el jueves, es el siguiente reto.