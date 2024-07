Miguel Bosé reaparece en una charla pseudocientífica: "Soy negacionista orgulloso. No me vacuné ni mis hijos tampoco"

Si hace unos días Miguel Bosé (68 años) se convertía en noticia después de que su expareja, Nacho Palau (52), lo haya demandado por, supuestamente, no dejar al escultor ejercer de padre con sus dos hijos biológicos, ahora Bosé ha sumado otra polémica.

Este pasado viernes, 26 de julio, el intérprete de Amante Bandido ha acudido, en Mallorca, a una controvertida charla pseudocientífica, organizada por Josep Pàmies y Guillem Ferrer. Una conferencia titulada La libertad de expresión y libertad terapéutica.

A pesar del momento convulso que afronta a nivel mediático, el cantante ha sido recibido con una gran ovación, entre aplausos y vítores al comienzo de la conferencia. Eso sí, llegaba al restaurante sin ganas de atender a la prensa que se encontraba en las inmediaciones. En dicho evento, el artista ha mostrado su apoyo a las terapias alternativas.

Miguel Bosé, este pasado viernes, en Mallorca, durante la charla. Gtres

Hay que recordar que Josep Pàmies promete curar el autismo y el sida con lejía, una manifestación que le ha valido una multa por parte de la Conselleria de Salud de la Generalitat de Cataluña.

Pàmies también ha sido sancionado en varias ocasiones por promover el uso del clorito de sodio o dióxido de cloro (MMS) para tratar enfermedades como el cáncer o el ELA. En el acto de este pasado día 26, Miguel Bosé también se ha mostrado "orgullosamente negacionista", en relación al coronavirus.

"Soy orgullosamente negacionista. No me he vacunado ni he vacunado a mis hijos", ha manifestado el hijo de la inolvidable Lucía Bosé, tal y como recoge Eldiario.es.

En el acto, al que han acudido más de 800 personas, Miguel Bosé, como el resto de conferenciantes, ha defendido estar "del lado de la verdad". "Con pasión, las cosas se cargan de luz y verdad", ha apostillado al comienzo de su exposición.

Bosé, micrófono en mano, se dirige a las más de 800 personas que acudieron al acto. Gtres

"Los que están al otro lado están acojonados ante las formas tradicionales de la medicina porque es un área que va creciendo cada día, por sus efectos y por el convencimiento de que para curar el dolor de estómago, una mezcla de hinojo, manzanilla y estevia no mata", ha agregado.

"Estad tranquilos y muy firmes. Estoy convencido de que todo el daño causado por la vacuna contra la Covid, que tantos problemas, taras, secuelas y muerte ha provocado, ha hecho que la gente despierte e investigue", ha señalado, absolutamente convencido.

En este encuentro, Bosé ha revelado que, hace un tiempo, se le diagnosticó una "fuerte" tuberculosis: "Me recetaron cinco antibióticos durante un periodo larguísimo, con graves efectos secundarios, y al final me curé con clorito de sodio. Pasé por un infierno farmacológico".

A la salida del acto, Miguel ha mostrado la misma imagen: muy sonriente y saludando, abandonaba el restaurante Es Molí D'es Comte tras conseguir reunir a gran multitud de gente que piensa como ellos.

Su otra polémica

En abril del año pasado, el Tribunal Supremo le dio la razón a Miguel Bosé en el tema de la filiación de sus hijos, y es que el juez no consideró hermanos a los cuatro hijos que tiene en común la hoy expareja. Ahora, un año después, Nacho Palau dice haber llegado a su límite y ha declarado públicamente la guerra al que fuera su pareja durante 26 años.

El pasado miércoles, 24 de julio, Nacho Palau concedía una de las entrevistas más esperadas en la revista Lecturas para aclarar cómo es su relación con el cantante y qué planes tienen de cara a este verano conforme a sus cuatro hijos.

Miguel Bosé y Nacho Palau tuvieron cuatro hijos mientras estaban juntos, dos biológicos de cada uno. El escultor ha estallado finalmente y denuncia que Bosé está incumpliendo gravemente la sentencia que dictamina que los cuatro niños deben pasar las vacaciones juntos, unos días con él en Valencia y otros con Miguel.

"El año pasado tenían que haber vuelto conmigo para pasar la mitad de las vacaciones en Chelva, pero Miguel no permitió que los hijos que viven con él vivieran conmigo. Mi familia se quedó sin verlos", relata el escultor.

Este año la historia parece que se va a repetir y los cuatro niños tendrán que vivir un reencuentro en Mallorca. O al menos así lo ha confesado Nacho en la entrevista. "Me dijo que los niños iban a verse en Mallorca, porque la casa allí es maravillosa. Además, me confesó que el año pasado me relajé mucho".

A estas declaraciones, el escultor añade que Bosé les habría prometido a los hijos biológicos de Palau que en Mallorca "tendrían de todo", incluidas clases de boxeo. Unas acciones por las que Nacho Palau se atreve a utilizar el término "manipulador" para referirse a su expareja. "Siempre quiere tirar todo hacia su terreno", añade Palau.