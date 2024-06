Qué fue de Miguel Frigenti, el experto en 'realities' que ha sabido reinventarse tras el polémico cierre de 'Sálvame'

Miguel Frigenti (37 años) adora la televisión y el mundo del entretenimiento. No hay más que verlo en un plató de televisión para darse cuenta de lo que significa la palabra vocación. Frigenti ha nacido para estar frente a una cámara y la cadena Mediaset España le ha brindado las grandes oportunidades de su vida. Miguel, natural de Talavera de la Reina, tuvo claro que debía formarse académicamente.

Que la vocación tenía que estar bien apuntalada con una formación. Por eso en 2013 se licenció en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Eso sí, años antes ya había probado suerte en el medio de comunicación que estaba llamado a cambiarle la vida para siempre: la televisión. El romance de Miguel con la pequeña pantalla amenaza con ser eterno.

El espacio que lo catapultó -junto a sus dos hermanos- fue El revientaprecios, formato que duró de 2009 a 2010. Para quienes no lo sepan, fue un concurso presentado por Miquel Serra que, además, contó con la ayuda de los hermanos Frigenti -Miguel, Carlos y Alberto-, y la banda sonora del coro de gospel Las Supremas de Harlem. El éxito fue más que notable y la fama de los hermanos alcanzó cotas épicas.

Miguel Frigenti junto a Sandra Barneda y Marta López en el plató de 'Gran Hermano VIP', en 2017. Gtres

Tras graduarse, Miguel Frigenti comienza a colaborar en distintos medios de comunicación -siempre con su pasión por la televisión como premisa-, como Fórmula TV, Lecturas o EL ESPAÑOL. Todo ello, al mismo tiempo que se consolidó como un gran colaborador y comentarista de realities gracias a su trabajo en el emblemático Gran Hermano.

Fue en 2017 cuando Frigenti accedió a escribir un blog de opinión para este periódico, durante tres meses, sobre la gala de Supervivientes, en la edición en la que participó Alba Carrillo (37) junto a su madre, Lucía Pariente. Se hizo muy popular cuando colaboró en el programa Gran Hermano: El Debate, desde 2014 hasta su final en 2017.

También ha demostrado su sapiencia en formato como Gran Hermano Dúo, Ya es mediodía, Sálvame, Sálvame Deluxe, La última cena, Ven a cenar o conmigo: Gourmet edition y Secret Story: La casa de los secretos.

A lo largo de estos años de gran exposición mediática, Miguel ha protagonizado algunas polémicas. En el extinto Sálvame, por ejemplo, vivió agrios enfrentamientos con rostros como Kiko Matamoros (67) o Ylenia Padilla (35).

Muy sonada fue también su salida de Ya es mediodía. Fue en 2019 cuando fichó por este espacio, donde colaboró hasta el pandémico 2020, fecha en que el programa lo despide. Según contó el colaborador posteriormente, al coordinador de la edición Fresh, Miguel Ángel Nicolás, no le gustó un comentario que Frigenti habría hecho de Alejandra Rubio (24), hija de Terelu Campos (58).

Por ello, prescindieron de él, según el propio Frigenti. También escribió un desagradable capítulo con la exconcursante de Gran Hermano 14 Lorena Edo. Con Rafa Mora (41) también se encaró más de una tarde en Sálvame, un cruce de palabras -y descalificaciones- que bien le valieron a Mora la etiqueta de "homófobo".

Mención aparte merece cuando en el año 2021 sufrió una agresión por parte de Sofía Cristo (40) en el espacio Secret Story, un pasaje que le costó a la hija de Bárbara Rey (74) la expulsión del formato.

Pero, sin duda, la agresión más dura para Miguel fue la que sufrió por parte de Jacobo Ostos, el hijo del desaparecido Jaime Ostos. Fue en febrero de 2023 cuando Miguel tuvo que acudir, incluso, al hospital.

Frigenti se encontraba trabajando en la sala Onassis de Madrid cuando Jacobo Ostos se acercó de él y le propinó "un puñetazo sin venir a cuento", de acuerdo a las palabras que utilizó Fani Carbajo, quien en ese momento se encontraba en el lugar.

La exconcursante de La Isla de las Tentaciones, siguió explicando que rápidamente la gente les separó y echaron a Ostos de la discoteca. Sobre Frigenti, Fani agregó que "ahora está en el hospital porque tiene dolores de cabeza y la cara hinchada" después de "estar unos minutos inconsciente" y "perder las gafas" durante la trifulca. El propio Jacobo admitió que esa agresión existió y que le propinó a Frigenti una "bofetada correctora".

Sea como fuere, más allá de estas polémicas, Miguel Frigenti se ha labrado un prestigio y un nombre, a base de esfuerzo, trabajo y numerosas exclusivas en su haber. La última, y más sonada, fue la boda de Kiko Hernández (47) y el actor Fran Antón.

Miguel Frigenti y el amor

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nua Batle (@nuabatle)

La televisión también le ha brindado el amor a Miguel Frigenti. Fue en mayo de 2019 cuando inició una historia de amor con un joven llamado Nuha. Nuha es el diminutivo de Nuhazet Batle, un orgulloso canario, nacido en Tenerife. Como tantos otros, decidió mudarse hasta Madrid.

Comparte con su chico la vocación de periodista. Ha sido editor de vídeo en Telemadrid y Europa Press, trabajó en grafismos en TVE y también ha sido reportero en Antena 3.

Ambos protagonizan una historia de amor con gran solidez, pese a que en los últimos años terceras personas hayan intentado dinamitarla. Sálvame destapó una presunta infidelidad de Frigenti con un chico llamado Juan Gregorio.

"Me he liado con él, me gustaría que el novio se enterara de la clase de persona que es y de lo retorcido que puede llegar a ser", aseveró Gregorio. No obstante, nada de esto fue verdad: el joven se sometió al polígrafo y la máquina de la verdad dijo que no habían mantenido relaciones.

La vida actual de Frigenti

Miguel Frigenti en un acto público en Madrid, en septiembre de 2023. Gtres

EL ESPAÑOL ha contactado con Miguel Frigenti para saber a qué se dedica en la actualidad tras el polémico cierre de Sálvame. "Acabé Sálvame Deluxe en julio -de 2023- y luego empecé Gran Hermano en septiembre. Más tarde, estuve en el GH DÚO hasta mediados de febrero y ahora llevo un mes en lo de Los vecinos de la casa de al lado, con Cuarzo, en Mi tele Plus", comienza Miguel explicando.

Y añade: "Estoy centrado en esto hasta que acabe. De influencer de vez en cuando me sale una compaña". Se muestra esperanzado Frigenti con volver a Gran Hermano en septiembre: "Espero volver. Llevo con ellos desde 2014". Acerca de si lo han llamado para participar en Ni que fuéramos, en el canal Quickie, Miguel asegura: "Ahora mismo estoy vinculado a Mediaset y no me puedo plantear otros proyectos. Estoy súper contento".

Los proyectos no censan para Frigenti. Además de la televisión, el pasado fin de semana, el sábado 25 de mayo, Frigenti estuvo como jurado en el certamen Mr. Gay Comunidad Valenciana 2024, con Carmen Alcayde (51), Maestro Joao (61) y Germán González, entre otros compañeros.